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Police kill suspect in Medina County after high-speed chase on I-71; woman, 3 children in vehicle

Beacon Journal staff and wire reports

Published: March 7, 2017 - 07:40 AM | Updated: March 7, 2017 - 10:18 AM

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