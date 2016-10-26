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Police officer’s gun discharges and bullet goes into day care center in Cuyahoga Falls

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: October 26, 2016 - 10:03 AM | Updated: October 26, 2016 - 05:50 PM

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