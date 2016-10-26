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Police officer’s gun discharges and bullet goes into day care center in Cuyahoga Falls

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: October 26, 2016 - 10:03 AM
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The KinderCare Learning Center on State Road in Cuyahoga Falls. Authorities are looking into possible criminal charges against an off-duty police officer whose gun discharged and the bullet went into the day care center. No one was injured. (Nick Glunt/Akron Beacon Journal)


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