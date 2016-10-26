Police officer’s gun discharges and bullet goes into day care center in Cuyahoga Falls

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgYXV0aG9yaXRpZXMgYXJlIGxvb2tpbmcgaW50byBwb3NzaWJsZSBj
cmltaW5hbCBjaGFyZ2VzIGFnYWluc3QgYW4gb2ZmLWR1dHkgcG9saWNlIG9mZmljZXIgd2hvc2Ug
Z3VuIGRpc2NoYXJnZWQgVHVlc2RheSBhZnRlcm5vb24gYW5kIHRoZSBidWxsZXQgd2VudCBpbnRv
IGEgZGF5IGNhcmUgY2VudGVyIG9uIFN0YXRlIFJvYWQuPC9wPjxwPk5vIG9uZSB3YXMgaW5qdXJl
ZC48L3A+PHA+VGhlIG9mZmljZXIsIHdobyB3b3JrcyBmb3IgRWFzdCBDbGV2ZWxhbmQgYW5kIGFz
IGEgdm9sdW50ZWVyIHJlc2VydmUgZm9yIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLCB0b2xkIGF1dGhvcml0aWVz
IHRoYXQgaGUgd2FzIHVubG9hZGluZyBoaXMgOW1tIEdsb2NrIDE5IGluc2lkZSBoaXMgaG9tZSB3
aGVuIGl0IHdlbnQgYWNjaWRlbnRhbGx5IG9mZiBhdCAzOjM1IHAubS48L3A+PHA+SGUgbGl2ZXMg
bmV4dCB0byB0aGUgS2luZGVyQ2FyZSBMZWFybmluZyBDZW50ZXIgaW4gdGhlIDMxMDAgYmxvY2sg
b2YgU3RhdGUgUm9hZC48L3A+PHA+VGhlIGJ1bGxldCB3ZW50IHRocm91Z2ggdGhlIHdhbGwgb2Yg
aGlzIGhvbWUsIGludG8gdGhlIGNlbnRlciBhbmQgdGhlbiBsb2RnZWQgaW4gYSB3YWxsIGF0IHRo
ZSBzY2hvb2wuPC9wPjxwPiYjODIyMDtSaWdodCBub3cgb3VyIGxhdyBkZXBhcnRtZW50IGhhcyBp
dCBhbmQgdGhleSBhcmUgcmV2aWV3aW5nIGl0IHRvIHNlZSBpZiB0aGVyZSBzaG91bGQgYmUgYW55
IGNoYXJnZXMsJiM4MjIxOyBwb2xpY2UgQ2hpZWYgSmFjayBEYXZpcyBzYWlkIFdlZG5lc2RheSBt
b3JuaW5nLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgd2FzIGEgdmVyeSB1bmZvcnR1bmF0ZSBpbmNpZGVudCBm
b3IgdGhlIHNjaG9vbCwgYXMgd2VsbCBhcyBoaW0sJiM4MjIxOyBoZSBhZGRlZC48L3A+PHA+VGhl
IG1hbiBpbW1lZGlhdGVseSB3ZW50IG92ZXIgdG8gdGhlIGNlbnRlciB0byBtYWtlIHN1cmUgbm8g
b25lIHdhcyBodXJ0LCB0aGUgY2hpZWYgc2FpZC48L3A+PHA+UG9saWNlIGRlY2xpbmVkIHRvIHJl
bGVhc2UgdGhlIG5hbWUgb2YgdGhlIHN1c3BlY3QuPC9wPjxwPkRhdmlzIHNhaWQgdGhhdCBkaXNj
aGFyZ2luZyBhIHdlYXBvbiBpbiB0aGUgY2l0eSBpcyBhIG1pc2RlbWVhbm9yLCBidXQgdGhlIHBv
dGVudGlhbCBvZmZlbnNlIGlzIGEgZmVsb255IGJlY2F1c2UgaXQgb2NjdXJyZWQgaW4gYSBzY2hv
b2wgem9uZS48L3A+PHA+VGhlIGxvY2FsIEtpbmRlckNhcmUgcmVmZXJyZWQgcXVlc3Rpb25zIHRv
IHRoZSBjb3Jwb3JhdGUgb2ZmaWNlLCB3aGljaCBzYWlkIHBhcmVudHMgd2VyZSBub3RpZmllZCBv
ZiB0aGUgaW5jaWRlbnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBqdXN0IGdyYXRlZnVsIHRo
YXQgbm9ib2R5IHdhcyBodXJ0LCYjODIyMTsgc3Bva2Vzd29tYW4gQ29sbGVlbiBNb3JhbiBzYWlk
LjwvcD48cD5SaWNrIEFybW9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2OSBvciA8YSBo
cmVmPSJtYWlsdG86cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5yYXJtb25AdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQ8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2FybW9ucmlja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7YXJt
b25yaWNrQUJKJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.