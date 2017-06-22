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Police report says motorcycle was traveling 95 mph in fatal crash on state Route 8; victim identified

Beacon Journal staff report

Published: June 22, 2017 - 09:35 AM | Updated: June 22, 2017 - 09:52 AM
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