Police report says motorcycle was traveling 95 mph in fatal crash on state Route 8; victim identified

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFM6IEEgMTkteWVhci1vbGQgbWFuIHdobyB3YXMga2lsbGVkIFR1ZXNk
YXkgYWZ0ZXJub29uIGluIGEgbW90b3JjeWNsZSBjcmFzaCBvbiBzdGF0ZSBSb3V0ZSA4IHdhcyB0
cmF2ZWxpbmcgYXQgYW4gZXN0aW1hdGVkIHNwZWVkIG9mIDk1IG1waCBhdCB0aGUgdGltZSBvZiB0
aGUgYWNjaWRlbnQsIGFjY29yZGluZyB0byBhIHBvbGljZSByZXBvcnQuPC9wPjxwPlRoZSB2aWN0
aW0gaGFzIGJlZW4gaWRlbnRpZmllZCBhcyBSaWNoYXJkIE8uIEhvcGtpbnMgSnIuIG9mIEJyYW5k
b24gQXZlbnVlIGluIEFrcm9uLjwvcD48cD5BIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIHBvbGljZSByZXBvcnQg
c2F5cyBIb3BraW5zIHdhcyB0cmF2ZWxpbmcgc291dGhib3VuZCBuZWFyIEdyYWhhbSBSb2FkIGF0
IGEgaGlnaCByYXRlIG9mIHNwZWVkIHdoZW4gaGUgbG9zdCBjb250cm9sIGFuZCB3YXMgZWplY3Rl
ZC4gVGhlIG1vdG9yY3ljbGUgdGhlbiBzdHJ1Y2sgYW5vdGhlciB2ZWhpY2xlIGFuZCBkZWJyaXMg
ZnJvbSB0aGUgY3Jhc2ggaGl0IGEgdmVoaWNsZSB0cmF2ZWxpbmcgaW4gdGhlIG5vcnRoYm91bmQg
bGFuZS48L3A+PHA+VGhlIHBvc3RlZCBzcGVlZCBsaW1pdCBmb3IgdGhhdCBzZWN0aW9uIG9mIGhp
Z2h3YXkgaXMgNTUgbXBoLjwvcD48cD5UaGUgcmVwb3J0IG5vdGVzIHRoYXQgc3BlZWRpbmcgYW5k
IGFuIGltcHJvcGVyIGxhbmUgY2hhbmdlIHdlcmUgY29udHJpYnV0aW5nIGZhY3RvcnMgaW4gdGhl
IGFjY2lkZW50LjwvcD48cD5Ib3BraW5zIHdhcyB3ZWFyaW5nIGEgaGVsbWV0IGF0IHRoZSB0aW1l
IG9mIHRoZSBjcmFzaCwgdGhlIHJlcG9ydCBzYXlzLjwvcD48cD5UaGUgYWNjaWRlbnQgbGVkIHRv
IGEgbWFqb3IgYmFja3VwIG9uIHRoZSBoaWdod2F5LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.