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Police say Akron woman left kids home alone while she went to Mississippi to visit boyfriend

Beacon Journal staff report

Published: April 7, 2017 - 12:59 PM | Updated: April 7, 2017 - 03:44 PM

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