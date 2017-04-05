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Police say shoplifter trapped in Brimfield store after closing calls 911

Associated Press

Published: April 5, 2017 - 02:18 PM | Updated: April 5, 2017 - 02:52 PM

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