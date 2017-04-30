Polish official in Akron suspended over image of European Council president as SS officer

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FSU0FXLCBQb2xhbmQ6IFBvbGFuZCYjODIxNztzIEZvcmVpZ24gTWluaXN0cnkgaGFzIHN1
c3BlbmRlZCBvbmUgb2YgaXRzIGhvbm9yYXJ5IGNvbnN1bHMgaW4gdGhlIFUuUy4gYWZ0ZXIgdGhl
IEFrcm9uIHdvbWFuIGFsbGVnZWRseSBwb3N0ZWQgYSBkaWdpdGFsbHkgYWx0ZXJlZCBpbWFnZSBz
aG93aW5nIEV1cm9wZWFuIENvdW5jaWwgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUdXNrIGRyZXNzZWQgYXMg
YSBOYXppIEdlcm1hbiBTUyBvZmZpY2VyLjwvcD48cD5UaGUgaW1hZ2Ugd2FzIHBvc3RlZCBvbiB0
aGUgRmFjZWJvb2sgcGFnZSBvZiBNYXJpYSBTem9uZXJ0IEJpbmllbmRhLCByZWNlbnRseSBuYW1l
ZCBob25vcmFyeSBjb25zdWwgaW4gQWtyb24uIFRoZSBuZXdzIGFnZW5jeSBQQVAgcmVwb3J0ZWQg
U3VuZGF5IHRoYXQgc2hlIGhhcyBiZWVuIHN1c3BlbmRlZCBmcm9tIHRoYXQgcG9zaXRpb24gYW5k
IHRoYXQgZnVydGhlciBhY3Rpb24gd2lsbCBiZSBkZWNpZGVkIGFmdGVyIEZvcmVpZ24gTWluaXN0
ZXIgV2l0b2xkIFdhc3pjenlrb3dza2kgcmV0dXJucyBmcm9tIGEgdmlzaXQgdG8gQXVzdHJhbGlh
LjwvcD48cD5Tem9uZXJ0IEJpbmllbmRhIGlzIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIExpYnJhIElu
c3RpdHV0ZSwgYW4gT2hpby1iYXNlZCBub25wcm9maXQgb3JnYW5pemF0aW9uIHRoYXQgYWltcyB0
byBmb3N0ZXIgYSBjbG9zZXIgcmVsYXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gdGhlIFUuUy4gYW5kIFBvbGFu
ZC48L3A+PHA+U3pvbmVydCBCaW5pZW5kYSB0b2xkIHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIGluIGFu
IGVtYWlsIHRoYXQgc2hlIG5ldmVyIHBvc3RlZCB0aGUgYWx0ZXJlZCBpbWFnZSBvZiBUdXNrIGFu
ZCBiZWxpZXZlcyBoZXIgYWNjb3VudCB3YXMgaGFja2VkIGJlY2F1c2Ugc2hlIGNhbm5vdCBhY2Nl
c3MgaXQgYW55bW9yZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZGlkIG5vdCBtYWtlIGEgcGhvdG8gb2YgRG9u
YWxkIFR1c2sgYXMgU1MtbWFuLiBJIGFtIGFnYWluc3QgcHJvbW90aW5nIFNTIHN5bWJvbHMgYW5k
IGlkZW9sb2dpZXMuIEkgYW0gYWdhaW5zdCB1c2luZyB0aGUgd29yZHMgbGlrZSAmIzgyMTY7ZmFz
Y2lzbSYjODIxNzsgaW4gdGhlIHB1YmxpYyBwb2xpdGljYWwgZGlzY291cnNlIHRvZGF5LiBJIGFt
IGFnYWluc3QgY29tcGFyaW5nIG91ciBwb2xpdGljaWFucyB0byBIaXRsZXIsJiM4MjIxOyBzaGUg
d3JvdGUgdG8gdGhlIEFQLjwvcD48cD5PbiBGcmlkYXksIGhvd2V2ZXIsIHNoZSB3cm90ZSBvbiBG
YWNlYm9vayB0aGF0IHNoZSB3YXMgc3VzcGVuZGluZyBoZXIgYWNjb3VudCBiZWNhdXNlIGhlciAm
IzgyMjA7b2xkIHByaXZhdGUgcG9zdHMmIzgyMjE7IHdlcmUgYmVpbmcgcHJlc2VudGVkIGluIHRo
ZSBtZWRpYSBhcyBzdGF0ZW1lbnRzIGluIGhlciBvZmZpY2lhbCByb2xlLjwvcD48cD5Tem9uZXJ0
IEJpbmllbmRhIHdhcyBuYW1lZCB0byBoZXIgcG9zdCBBcHJpbCAyNCBieSBQb2xhbmQmIzgyMTc7
cyBjb25zZXJ2YXRpdmUgcnVsaW5nIExhdyBhbmQgSnVzdGljZSBwYXJ0eSwgd2hvc2UgbGVhZGVy
LCBKYXJvc2xhdyBLYWN6eW5za2ksIGlzIGEgbG9uZ3RpbWUgcG9saXRpY2FsIHJpdmFsIG9mIFR1
c2smIzgyMTc7cy48L3A+PHA+S2Fjenluc2tpIGhhcyBmYXVsdGVkIFR1c2ssIFBvbGFuZCYjODIx
NztzIGZvcm1lciBwcmltZSBtaW5pc3RlciwgZm9yIGhvdyBoZSBoYW5kbGVkIHRoZSBhZnRlcm1h
dGggb2YgdGhlIDIwMTAgcGxhbmUgY3Jhc2ggaW4gUnVzc2lhIHRoYXQga2lsbGVkIFByZXNpZGVu
dCBMZWNoIEthY3p5bnNraSBhbmQgOTUgb3RoZXIgcGVvcGxlLiBUaGUgdHdvIEthY3p5bnNraXMg
d2VyZSB0d2luIGJyb3RoZXJzLjwvcD48cD5BZnRlciB3aW5uaW5nIHRoZSAyMDE1IGVsZWN0aW9u
LCB0aGUgTGF3IGFuZCBKdXN0aWNlIHBhcnR5IG9wZW5lZCBhIG5ldyBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGlu
dG8gdGhlIGNyYXNoLCB3aGljaCB3YXMgcHJldmlvdXNseSBmb3VuZCB0byBiZSBhbiBhY2NpZGVu
dCwgYmVsaWV2aW5nIHRoYXQgdGhlIG9yaWdpbmFsIHByb2JlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBhbnN3ZXIg
YWxsIHF1ZXN0aW9ucy4gU29tZSBwYXJ0eSBsZWFkZXJzIGJlbGlldmUgdGhlcmUgY291bGQgaGF2
ZSBiZWVuIGZvdWwgcGxheSBieSBSdXNzaWEuPC9wPjxwPlN6b25lcnQgQmluaWVuZGEmIzgyMTc7
cyBodXNiYW5kLCBXaWVzbGF3IEJpbmllbmRhLCBhIHNjaWVudGlzdCBhbmQgcHJvZmVzc29yIGF0
IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uLCBpcyBhIG1lbWJlciBvZiB0aGUgZ292ZXJubWVudCBj
b21taXNzaW9uIHRoYXQgaXMgYWdhaW4gbG9va2luZyBpbnRvIHRoZSBwbGFuZSBjcmFzaCBuZWFy
IFNtb2xlbnNrLCBSdXNzaWEuPC9wPjxwPldoZW4gY29udGFjdGVkIGJ5IHRoZSBCZWFjb24gSm91
cm5hbCBieSBlbWFpbCBTdW5kYXkgbmlnaHQsIFdpZXNsYXcgQmluaWVuZGEgc2FpZCB0aGUgcGhv
dG9zIHdlcmUgYWN0aW9ucyBvZiBhIGdyb3VwIGJhY2tpbmcgVHVzay48L3A+PHA+JiM4MjIwO015
IHdpZmUgbmV2ZXIgY3JlYXRlZCB0aGUgcGhvdG8gdXBsb2FkZWQgdG8gRmFjZWJvb2ssJiM4MjIx
OyBXaWVzbGF3IEJpbmllbmRhIHRvbGQgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLiAmIzgyMjA7SXQgaXMg
cG9zc2libGUgdGhhdCByZWFsIHRhcmdldCBpcyBteXNlbGYgYXMgbm90IG9ubHkgbXkgd2lmZSBp
cyBhdHRhY2tlZCBieSBNci4gVHVzayBidXQgc29tZSB1bmtub3duIHBlb3BsZSBzZW5kIG5hc3R5
IGVtYWlscyB0byBteSBjaGlsZHJlbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldpZXNsYXcgQmluaWVuZGEgc2Fp
ZCBoaXMgd2lmZSBhcnJpdmVkIGluIFBvbGFuZCBvbiBXZWRuZXNkYXkgYWZ0ZXIgYmVpbmcgbmFt
ZWQgaG9ub3JhYmxlIGNvbnN1bCBvbiBBcHJpbCAyNCwgYW5kIHRoZW4gc2hlIGxlZnQgZm9yIGEg
Y29uZmVyZW5jZSBpbiBUb3J1bi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1NoZSBoYWQgbm8gY29tcHV0ZXIgYW5k
IHVudGlsIEZyaWRheSBzaGUgd2FzIG5vdCBldmVuIGF3YXJlIHRoYXQgc29tZWJvZHkgdXNlZCBo
ZXIgRkIgdG8gbWFuaXB1bGF0ZSBjb250ZW50LCYjODIyMTsgV2llc2xhdyBCaW5pZW5kYSBzYWlk
LiAmIzgyMjA7QnkgdGhlIHdheSBzaGUgaXMgdmVyeSBicmlnaHQgcGVyc29uIGJ1dCBoYXMgbm8g
YWJpbGl0eSB0byBjcmVhdGUgcGljdHVyZSBsaWtlIHRoYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5PbmUgb2Yg
VHVzayYjODIxNztzIGdyYW5kZmF0aGVycyBzZXJ2ZWQgYnJpZWZseSBpbiB0aGUgR2VybWFuIFdl
aHJtYWNodCBkdXJpbmcgV29ybGQgV2FyIElJLiBUaGUgZ3JhbmRmYXRoZXIgaGFkIGFsc28gYmVl
biBmb3JjZWQgaW50byBsYWJvciBieSB0aGUgR2VybWFucyBhbmQgd2FzIGluIGEgY29uY2VudHJh
dGlvbiBjYW1wLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.