All CATEGORIES
☰ Menu

Summer project

Pop-up nature center coming to Summit Lake in Akron

Beacon Journal staff report

Published: June 7, 2017 - 08:21 AM | Updated: June 15, 2017 - 12:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Lindsay Smith, marketing coordinator for Summit Metro Parks, peers though a kids pair of binoculars as park workers set up a pop up nature center at the Reach Opportunity Center at Summit Lake. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

spree17_04 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Predator and prey: George Brinkman saw himself as a wolf, but the five people he’s accused of killing didn’t sense danger - 10:58 PM

George Brinkman Jr. began 2017 as a sleeping wolf.

Obama aide fondly recalls time in White House at Akron luncheon; Brian Mosteller credited with helping Obama keep ‘cool’
dog17_03
Canine officers learn how to better care for their four-legged partners
Minnesota officer acquitted in shooting of Philando Castile; thousands demonstrate against verdict - 10:57 PM
rbriefs17cut
Regional news briefs — June 17, 2017 - 11:06 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next