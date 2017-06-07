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Summer project

Pop-up nature center coming to Summit Lake in Akron

Beacon Journal staff report

Published: June 7, 2017 - 08:21 AM | Updated: June 15, 2017 - 12:56 PM
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Lindsay Smith, marketing coordinator for Summit Metro Parks, peers though a kids pair of binoculars as park workers set up a pop up nature center at the Reach Opportunity Center at Summit Lake. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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