Portage County man, 26, charged with raping 4-year-old girl

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSAyNi15ZWFyLW9sZCBSYW5kb2xwaCBUb3duc2hpcCBtYW4gaGFzIGJlZW4gY2hhcmdlZCB3
aXRoIHJhcGluZyBhIDQteWVhci1vbGQgZ2lybCBvdmVyIHRoZSB3ZWVrZW5kLjwvcD48cD5Db2xl
bWFuIFAuIFBlYWNlIGlzIGNoYXJnZWQgd2l0aCByYXBlIG9mIGEgY2hpbGQgdW5kZXIgYWdlIDEw
LCBhIGZlbG9ueSBwdW5pc2hhYmxlIGJ5IHVwIHRvIGxpZmUgaW4gcHJpc29uIGlmIGhlJiM4MjE3
O3MgY29udmljdGVkLjwvcD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIFBvcnRhZ2UgQ291bnR5IFNoZXJp
ZmYmIzgyMTc7cyBPZmZpY2UsIGRlcHV0aWVzIHJlY2VpdmVkIGEgcmVwb3J0IHNob3J0bHkgYWZ0
ZXIgbm9vbiBvbiBTYXR1cmRheSB0aGF0IHRoZSBnaXJsIGhhZCBiZWVuIHNleHVhbGx5IGFzc2F1
bHRlZC4gUGVhY2UsIGFuIGFjcXVhaW50YW5jZSBvZiB0aGUgZ2lybCYjODIxNztzIGZhbWlseSwg
d2FzIGlkZW50aWZpZWQgYXMgYSBzdXNwZWN0LCBhbmQgYW4gaW50ZXJyb2dhdGlvbiBsZWQgdG8g
UGVhY2UmIzgyMTc7cyBhcnJlc3QuPC9wPjxwPkhlJiM4MjE3O3MgYmVpbmcgaGVsZCBhdCB0aGUg
UG9ydGFnZSBDb3VudHkgSmFpbCB3aXRob3V0IGJvbmQgYW5kIGlzIHNjaGVkdWxlZCBmb3IgYXJy
YWlnbm1lbnQgaW4gUmF2ZW5uYSBNdW5pY2lwYWwgQ291cnQgYXQgMToxNSBwLm0uIE1vbmRheS48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.