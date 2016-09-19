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Portage County man, 26, charged with raping 4-year-old girl

Beacon Journal staff report

Published: September 19, 2016 - 11:23 AM | Updated: September 19, 2016 - 03:09 PM
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Coleman P. Peace, 26, has been charged with Rape (child under the age of 10) which is a felony of the 1st degree. Peace is currently incarcerated at the Portage County Jail with no bond and will be arraigned today at 1:15 PM at the Ravenna Courthouse.


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