Portage County vending machine spits out Danielle Steel and Daniel Silva; not candy bars and chips

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Uk9PVFNUT1dOIFRXUC46IEF0IHRoZSBmYXIgZW5kIG9mIHRoZSBleHBhbnNpdmUgbG9iYnkg
YXQgdGhlIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIE1lZGljYWwgVW5pdmVyc2l0eSAmIzgyMTI7IGFtaWQgdGhl
IHdlbGxuZXNzIGNlbnRlciwgcGhhcm1hY3ksIGNvZmZlZSBzaG9wIGFuZCBjYWZlICYjODIxMjsg
eW91JiM4MjE3O2xsIGZpbmQgUG9ydGFnZSBDb3VudHkmIzgyMTc7cyBzbWFsbGVzdCBicmFuY2gg
bGlicmFyeS48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBzbyBtb2Rlc3QsIGluIGZhY3QsIHRoYXQgdGhlcmUg
YXJlIG5vIHN0YWNrcywgbWFnYXppbmUgcmFja3MsIGNvbXB1dGVycyBmb3IgcHVibGljIHVzZSBv
ciBldmVuIGxpYnJhcmlhbnMgdG8gYXNrIHF1ZXN0aW9ucy48L3A+PHA+VGhpcyBicmFuY2ggbGli
cmFyeSBpcyBhIHZlbmRpbmcgbWFjaGluZS4gPC9wPjxwPkluc3RlYWQgb2YgYmVpbmcgcGFja2Vk
IHdpdGggU25pY2tlcnMgYW5kIExheSYjODIxNztzIHBvdGF0byBjaGlwcywgaXQmIzgyMTc7cyBm
aWxsZWQgd2l0aCBib29rcyBieSBEYW5pZWxsZSBTdGVlbCBhbmQgRGFuaWVsIFNpbHZhLCBhbmQg
bW92aWVzIHN1Y2ggYXMgUGF3IFBhdHJvbDogUHVwcyBTYXZlIHRoZSBCdW5uaWVzIGFuZCBQYXVs
IEJsYXJ0IE1hbGwgQ29wIDIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGFuIGluZ2VuaW91cyBp
ZGVhIHRvIHByb3ZpZGUgc2VydmljZSB0byB0aGUgUm9vdHN0b3duIGFyZWEsJiM4MjIxOyBsaWJy
YXJ5IG91dHJlYWNoIGFuZCBwdWJsaWMgcmVsYXRpb25zIG1hbmFnZXIgU3VlIEFubiBTY2hpZWx5
IHNhaWQgbGFzdCB3ZWVrIGFzIHNoZSBzdG9ja2VkIHRoZSBtYWNoaW5lIHdpdGggbmV3IG1hdGVy
aWFscy48L3A+PHA+QXMgbGlicmFyaWVzIGFyb3VuZCB0aGUgY291bnRyeSBzdHJ1Z2dsZSB3aXRo
IG5vdCBvbmx5IHRoZWlyIGZpbmFuY2VzIGJ1dCBhbHNvIHN0YXlpbmcgcmVsZXZhbnQgaW4gdGhl
IGRpZ2l0YWwgYWdlLCBtYW55IGhhdmUgdHVybmVkIHRvIHZlbmRpbmcgbWFjaGluZXMgYXMgYSB3
YXkgdG8gZXh0ZW5kIHRoZWlyIGJyYW5kIGludG8gaGlnaCB0cmFmZmljIGFyZWFzIG9yIHByb3Zp
ZGUgc2VydmljZSB0byBwbGFjZXMgdGhhdCBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGEgbG9jYWwgYnJhbmNo
LjwvcD48cD5UaGUgRnVsbGVydG9uIFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5IGluIENhbGlmb3JuaWEgaW5zdGFs
bGVkIG9uZSBhdCBhIGNvbW11dGVyIHRyYWluIHN0YXRpb24uIFRoZSBUdWxhcmUgQ291bnR5IExp
YnJhcnkgaW4gQ2FsaWZvcm5pYSBwbGFjZWQgb25lIGluIGEgcGFyayBhY3Jvc3MgdGhlIHN0cmVl
dCBmcm9tIGEgc2Nob29sLiBBbmQgdGhlIFBpb25lZXIgTGlicmFyeSBTeXN0ZW0gaW4gT2tsYWhv
bWEgcHV0IG9uZSBpbiBhIHJlY3JlYXRpb24gY2VudGVyLjwvcD48cD5UaGUgbWFjaGluZXMgY291
bGQgYmUgdmlld2VkIGFzIGEgbW9kZXJuIGRheSB2ZXJzaW9uLCBhbGJlaXQgYSBzdGF0aW9uYXJ5
IG9uZSwgb2YgYSBib29rbW9iaWxlICYjODIxMjsgb3IgZXZlbiBwZXJoYXBzIHRoZSBsaWJyYXJ5
IGVxdWl2YWxlbnQgb2YgUmVkYm94LjwvcD48cD5Db21wYW5pZXMgc3VjaCBhcyBQdWJsaWMgSW5m
b3JtYXRpb24gS2lvc2sgKFBJSykgaW4gUG90b21hYywgTWQuLCBhbmQgRW52aXNpb25XYXJlIGlu
IER1bHV0aCwgR2EuLCBwcm9kdWNlIHRoZSBsZW5kaW5nIGxpYnJhcmllcywgZXZlbiBvZmZlcmlu
ZyBvcHRpb25zIHRoYXQgYWxsb3cgcGVvcGxlIHRvIGRvd25sb2FkIGUtYm9va3MgYXQgdGhlIG1h
Y2hpbmVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBpbXBvcnRhbnQgdGhhdCBsaWJyYXJpZXMg
c3RheSByZWxldmFudCBhbmQgcHJvdmlkZSBhY2Nlc3MsJiM4MjIxOyBzYWlkIEZyZWQgR29vZG1h
biwgcHJlc2lkZW50IG9mIFBJSywgYSBkaXZpc2lvbiBvZiBSZXNlYXJjaCBUZWNobm9sb2d5IElu
dGVybmF0aW9uYWwuPC9wPjxwPkluIGdlbmVyYWwsIHRoZSBsZW5kaW5nIG1hY2hpbmVzIHdvcmsg
anVzdCBsaWtlIHJlZ3VsYXIgdmVuZGluZyBtYWNoaW5lcy4gUGF0cm9ucyBzd2lwZSB0aGVpciBs
aWJyYXJ5IGNhcmQsIHB1bmNoIGluIGEgc2xvdCBudW1iZXIsIGFuZCByZXRyaWV2ZSB0aGUgYm9v
ayBvciBtb3ZpZSBvZiB0aGVpciBjaG9vc2luZy48L3A+PHA+R29vZG1hbiBlc3RpbWF0ZWQgdGhh
dCB0aGVyZSBhcmUgMTQwIHRvIDE1MCBvZiB0aGUgUElLIG1hY2hpbmVzICYjODIxMjsgd2hpY2gg
Y2FuIHJhbmdlIGZyb20gJDMwLDAwMCB0byAkNDIsMDAwLCBkZXBlbmRpbmcgb24gdGhlIHR5cGUg
YW5kIGFkZC1vbnMgJiM4MjEyOyBpbiBjaXJjdWxhdGlvbiB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBVbml0ZWQg
U3RhdGVzIGFuZCBDYW5hZGEuPC9wPjxwPkVudmlzaW9uV2FyZSB2aWV3cyBpdHMgbGFyZ2VyLCBy
ZWN0YW5ndWxhciBtYWNoaW5lcyBhcyBtb3JlIG9mIGEgdHJ1ZSBicmFuY2ggbGlicmFyeSBiZWNh
dXNlIHRoZXkgY2FuIGhvbGQgdXAgdG8gMzUwIGl0ZW1zLiBUaGV5IGFsc28gYXJlIG1vcmUgY29z
dGx5LiBUaGUgU2FuIERpZWdvIFVuaW9uLVRyaWJ1bmUgcmVwb3J0ZWQgaW4gMjAxNCB0aGF0IHRo
ZSBTYW4gRGllZ28gQ291bnR5IExpYnJhcnkgc3lzdGVtIHBhaWQgJDI1MCwwMDAgZm9yIGl0cyBt
YWNoaW5lLjwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUgb25seSBhIGhhbmRmdWwgaW4gb3BlcmF0aW9uIHJpZ2h0
IG5vdywgaW5jbHVkaW5nIG9uZSBpbiBMaWNraW5nIENvdW50eSBpbiBPaGlvLiBUaGUgZmlyc3Qg
b25lIHdhcyBkZWJ1dGVkIGluIDIwMTMgc28gdGhleSBhcmUgc3RpbGwgcmVsYXRpdmVseSBuZXcg
dG8gdGhlIG1hcmtldC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIHNlZWluZyBhIGdyb3dpbmcg
aW50ZXJlc3QsJiM4MjIxOzxzdHJvbmc+IEVudmlzaW9uV2FyZSA8L3N0cm9uZz5NYXJrZXRpbmcg
RGlyZWN0b3IgS2F0aHJ5biBNaWxsZXIgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIFBvcnRhZ2UgQ291bnR5IERp
c3RyaWN0IExpYnJhcnkmIzgyMTc7cyBQSUsgbWFjaGluZSwgY2FsbGVkIFRoZSBMaWJyYXJ5IEJv
eCwgcmVjZW50bHkgY2VsZWJyYXRlZCBpdHMgb25lLXllYXIgYW5uaXZlcnNhcnkgYXQgdGhlIG1l
ZGljYWwgdW5pdmVyc2l0eS48L3A+PHA+TGlicmFyeSBvZmZpY2lhbHMgYmVsaWV2ZSBpdCB3YXMg
dGhlIGZpcnN0IHN1Y2ggbGVuZGluZyBtYWNoaW5lIGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvLjwvcD48cD5U
aGUgc3lzdGVtIG9wdGVkIHRvIGluc3RhbGwgaXQgYXQgdGhlIG1lZGljYWwgdW5pdmVyc2l0eSwg
NDIwOSBzdGF0ZSBSb3V0ZSA0NCwgZm9yIGEgZmV3IHJlYXNvbnMuPC9wPjxwPkZvciBzdGFydGVy
cywgdGhlIHZlbmRpbmcgbWFjaGluZSwgYWxvbmcgd2l0aCBhIExpYnJhcnkgRXhwcmVzcyBib3gg
YWNyb3NzIHRoZSBzdHJlZXQgYXQgUm9vdHN0b3duIE1pZGRsZSBTY2hvb2wsIGlzIGRlc2lnbmVk
IHRvIHByb3ZpZGUgYWNjZXNzIHRvIG1hdGVyaWFscyB0byBhIHRvd25zaGlwIHdpdGhvdXQgYSBm
dWxsLXNlcnZpY2UgYnJhbmNoLjwvcD48cD5CdXQgbGlicmFyeSBvZmZpY2lhbHMgYWxzbyBzYXcg
YW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgYXQgdGhlIG1lZGljYWwgY2FtcHVzLCB3aGljaCBhdHRyYWN0cyBwbGVu
dHkgb2YgZm9vdCB0cmFmZmljIHRoYW5rcyBiZWluZyBob21lIHRvIGEgY29tbXVuaXR5IGZpdG5l
c3MgY2VudGVyIGFuZCB0aGUgQmlvLU1lZCBTY2llbmNlIEFjYWRlbXksIGEgU1RFTSBoaWdoIHNj
aG9vbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgbm90IGFzIGdvb2QgYXMgYSBicmFuY2gsIGJ1
dCBpdCYjODIxNztzIGEgd2F5IHRvIGdldCBib29rcyBpbiB0aGUgaGFuZHMgb2YgcmVhZGVycyBh
bmQgbWF0ZXJpYWxzIHRvIHBlb3BsZSBmb3IgdGhlaXIgZW50ZXJ0YWlubWVudCwmIzgyMjE7IGxp
YnJhcnkgRGlyZWN0b3IgIENlY2lsaWEgU3dhbnNvbiBzYWlkLjwvcD48cD5BYm91dCA1MCBpdGVt
cyBhIG1vbnRoIGFyZSBjaGVja2VkIG91dCBmcm9tIFRoZSBMaWJyYXJ5IEJveC48L3A+PHA+SXQm
IzgyMTc7cyBiZWVuIGVub3VnaCBvZiBhIHN1Y2Nlc3MgdGhhdCBTd2Fuc29uIHNhaWQgc2hlJiM4
MjE3O3MgZXhwbG9yaW5nIHdoZXRoZXIgdG8gYnV5IG1vcmUgZm9yIG90aGVyIGNvbW11bml0aWVz
LjwvcD48cD5DYXJvbHluIExhbmllciwgdGhlIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IGZvciBkaXZlcnNpdHks
IGVxdWl0eSBhbmQgaW5jbHVzaW9uIGF0IHRoZSBtZWRpY2FsIHVuaXZlcnNpdHksIGlzIG9uZSBv
ZiB0aGUgcmVndWxhciB1c2VycyBvZiB0aGUgbWFjaGluZSBiZWNhdXNlIGl0JiM4MjE3O3Mgc28g
Y29udmVuaWVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdXNlIGl0IGJlY2F1c2UgaXQmIzgyMTc7cyByZWFs
bHkgZWFzeSwmIzgyMjE7IHNhaWQgTGFuaWVyLCB3aG8gbGl2ZXMgaW4gQXVyb3JhIGFuZCB1c2Vz
IHRoZSBicmFuY2ggbGlicmFyeSB0aGVyZSBhcyB3ZWxsLjwvcD48cD5TaGUgZXN0aW1hdGVkIHRo
YXQgc2hlIGNoZWNrcyBvdXQgYm9va3MgYXQgbGVhc3Qgb25jZSBhIG1vbnRoIGZyb20gVGhlIExp
YnJhcnkgQm94IGFuZCBhbHNvIHJldHVybnMgYm9va3MgcmVndWxhcmx5IGF0IHRoZSBib29rIHJl
dHVybiB0aGVyZS48L3A+PHA+VGhlIGxlbmRpbmcgbWFjaGluZSBoYXBwZW5zIHRvIGJlIGEgZmV3
IHN0ZXBzIGF3YXkgZnJvbSBmb29kIGFuZCBkcmluayB2ZW5kaW5nIG1hY2hpbmVzLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7WW91JiM4MjE3O3ZlIGdvdCB5b3VyIHdob2xlIHdlZWtlbmQmIzgyMTc7cyB3b3J0aCBv
ZiBlbnRlcnRhaW5tZW50LCYjODIyMTsgTGFuaWVyIGpva2VkLiAmIzgyMjA7WW91JiM4MjE3O3Zl
IGdvdCB5b3VyIHNvZGEsIHlvdXIgY2FuZHkgYmFyIGFuZCB5b3VyIGJvb2suJiM4MjIxOzwvcD48
cD5SaWNrIEFybW9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2OSBvciA8YSBocmVmPSJt
YWlsdG86cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5yYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQ8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2FybW9ucmlja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7YXJtb25yaWNr
QUJKJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.