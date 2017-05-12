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Portage County vending machine spits out Danielle Steel and Daniel Silva; not candy bars and chips

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: May 12, 2017 - 12:52 PM
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Sue Ann Schiely of the Portage County District Library, talks about the types of books and DVDs available in the Library Box which is located in NEOMED New Center in Rootstown. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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