Portions of South Portage Path, West Exchange Street closing in Akron

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUtST046IFRoZSBjaXR5IGlzIGNsb3NpbmcgcG9ydGlvbnMgb2YgU291dGggUG9ydGFnZSBQ
YXRoIGFuZCBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCBmb3IgYWJvdXQgdGhyZWUgd2Vla3Mgc3RhcnRp
bmcgV2VkbmVzZGF5IGZvciBzYW5pdGFyeSBzZXdlciB3b3JrLjwvcD48cD5UaGUgc291dGhib3Vu
ZCBzaWRlIG9mIFNvdXRoIFBvcnRhZ2UgYmV0d2VlbiBDcm9zYnkgYW5kIFdlc3QgRXhjaGFuZ2Us
IGFuZCB0aGUgY2VudGVyIGxhbmVzIG9mIFdlc3QgRXhjaGFuZ2UgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBQb3J0
YWdlIGFuZCBIeWRlIEF2ZW51ZSB3aWxsIGJlIGNsb3NlZC48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.