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Positivity goes a long way and gets runner to the finish line

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: September 29, 2016 - 09:24 PM | Updated: September 30, 2016 - 04:22 PM
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James Wilson, a sophomore at Hudson High School joins runner Barbara Ford, 57 on the course. Wilson, a cancer survivor and one of the Akron Children's Hospital heros walked the last 2 miles of the race with Ford. If it hadnt been for my little angel, I never would have finished the race, she said. (Photo courtesy Akron Children's Hospital)


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