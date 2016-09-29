All CATEGORIES
☰ Menu

Positivity goes a long way and gets runner to the finish line

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: September 29, 2016 - 09:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

James Wilson, 15, talks about his experience during the recent FirstEnergy Akron Marathon as his mother, Noriko, looks on at Akron Children's Hospital. Barbara Ford of Pittsburgh calls James her little angel and said she never would have finished the race without him. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

james30cut_web Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Positivity goes a long way and gets runner to the finish line

When a Pittsburgh woman hit the 11.4-mile mark of the Akron Marathon on Saturday, she was almost ready to call it quits.

nate30cut_01
Bob Dyer: ‘Nate the Great’ celebrated at Summit Lake
litfire30-09
Social media “killer clown” threat circulates at Firestone High School in Akron as “clowning” scare spreads in local communities
magiccity30cut_11
Barberton couple bringing nanobrewery to the Magic City
train30cut_01
1 dead, over 100 hurt in train crash at New Jersey station
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next