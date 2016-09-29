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Positivity goes a long way and gets runner to the finish line

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: September 29, 2016 - 09:24 PM
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James Wilson, 15, talks about his experience during the recent FirstEnergy Akron Marathon as his mother, Noriko, looks on at Akron Children's Hospital. Barbara Ford of Pittsburgh calls James her little angel and said she never would have finished the race without him. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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