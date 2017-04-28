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Roads

Pothole ahead: A lack of money to pay for needed repairs means Akron roads are stressed

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 28, 2017 - 05:54 PM
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Akron city councilman Jeff Fusco examines damage near the intersection of Corice Street and Burkhardt Ave on Friday in Akron. The longer the city waits to adequately fund road projects the more likely they will have to pay for pricey repairs. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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