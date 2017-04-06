Preliminary autopsy report: Former Lafayette Township Trustee Bryon Macron was stabbed and slashed

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJTUVESU5BOiBGb3JtZXIgTGFmYXlldHRlIFRvd25zaGlwIFRydXN0ZWUgQnJ5b24gTWFj
cm9uIHdhcyBzdGFiYmVkIGFuZCBzbGFzaGVkIHNpeCB0aW1lcyBhbmQgc3VmZmVyZWQgd291bmRz
IHRvIGhpcyBuZWNrLCBib3RoIGZvcmVhcm1zIGFuZCBzaG91bGRlciwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEg
cHJlbGltaW5hcnkgYXV0b3BzeSByZXBvcnQuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGRvY3VtZW50LCB3aGlj
aCBhdXRob3JpdGllcyB3aXRoaGVsZCBmcm9tIGpvdXJuYWxpc3RzIGZvciBtb250aHMsIHdhcyBt
YWRlIGF2YWlsYWJsZSBUaHVyc2RheSBtb3JuaW5nIGFmdGVyIENsZXZlbGFuZCBuZXdzIHN0YXRp
b24gV0tZQyAoQ2hhbm5lbCAzKSB3b24gYSBsYXdzdWl0IG9uIFdlZG5lc2RheS48L3A+DQo8cD4N
CglUaGUgcmVwb3J0IHByb3ZpZGVzIHRoZSBiaWdnZXN0IGNsdWVzIHNvIGZhciBpbiBNYWNyb27i
gJlzIGNhc2UsIHdoaWNoIGhhcyBjYXB0aXZhdGVkIGFuZCBwdXp6bGVkIHRoZSA1LDAwMCByZXNp
ZGVudHMgb2YgTGFmYXlldHRlIFRvd25zaGlwLiBIaXMgZGlzYXBwZWFyYW5jZSBpbiBtaWQtRGVj
ZW1iZXIgYW5kIHRoZSBkaXNjb3Zlcnkgb2YgaGlzIGJvZHkgaW4gdGhlIGNvbGQgd2F0ZXJzIG9m
IENoaXBwZXdhIExha2UgaW4gbGF0ZSBGZWJydWFyeSBnYXJuZXJlZCBuYXRpb25hbCBhdHRlbnRp
b24uPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGF1dG9wc3kgcmVwb3J0IGlzIG5vdCBmaW5hbCBhbmQgZG9lcyBu
b3QgbWFrZSBhbnkgZGV0ZXJtaW5hdGlvbnMuIEJ1dCBpdCBkb2N1bWVudHMgYSBzZXJpb3VzIHdv
dW5kIHRvIE1hY3JvbuKAmXMgbmVjayBhbmQgbm90ZXMgdGhhdCBubyB3YXRlciB3YXMgZm91bmQg
aW4gaGlzIGFpcndheS48L3A+DQo8cD4NCglUaGVyZSBhbHNvIHdhcyBubyBibHVudCBmb3JjZSB0
cmF1bWEgZm91bmQgb24gaGlzIGJvZHkuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIHJlcG9ydCBzdWdnZXN0cyBw
b3NzaWJsZSBjYXVzZXMgb2YgZGVhdGgsIGluY2x1ZGluZyBibGVlZGluZyBmcm9tIGhpcyB3b3Vu
ZHMsIGRyb3duaW5nIGFuZCBoeXBvdGhlcm1pYS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJdCB3b3VsZCBiZSBp
bmFwcHJvcHJpYXRlIHRvIGRyYXcgYW55IGNvbmNsdXNpb25zIGJleW9uZCB0aGlzIGZhY3R1YWwg
cmVwb3J0LOKAnSBQcm9zZWN1dG9yIFMuIEZvcnJlc3QgVGhvbXBzb24gc2FpZC4g4oCcSXQgd291
bGQgYmUgZGlzcmVzcGVjdGZ1bCB0byB0aGUgZmFtaWx5IHRvIHNheSBtb3JlLjwvcD4NCjxwPg0K
CeKAnFdoYXQgd2UgaGF2ZSBpcyBhIGRlYXRoLCBhIHRyYWdpYyBkZWF0aCzigJ0gaGUgYWRkZWQu
IOKAnFRvIGNhbGwgaXQgbXVyZGVyIGlzIHByZW1hdHVyZS4gVG8gY2FsbCBpdCBzdWljaWRlIGlz
IHByZW1hdHVyZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglBdXRob3JpdGllcyBoYXZlIGJlZW4gY2xvc2UtbGlw
cGVkIGFib3V0IHRoZSBjYXNlIGZyb20gdGhlIGJlZ2lubmluZy4gRmV3IGRldGFpbHMgd2VyZSBz
aGFyZWQgd2l0aCB0aGUgcHVibGljLjwvcD4NCjxwPg0KCVdoYXTigJlzIGtub3duIGlzIHRoYXQg
TWFjcm9uIHdlbnQgbWlzc2luZyBvbiBEZWMuIDE2LiBEZXRlY3RpdmVzIHdpdGggdGhlIE1lZGlu
YSBDb3VudHkgU2hlcmlmZuKAmXMgT2ZmaWNlIHNhaWQgaGUgZ290IGRpbm5lciBhdCB0aGUgV2lu
a2luZyBMaXphcmQgaW4gQnJ1bnN3aWNrIHRoZSBwcmV2aW91cyBuaWdodCB3aXRoIGZlbGxvdyB0
cnVzdGVlcyBMeW5kYSBCb3dlcnMgYW5kIE1pa2UgQ29zdGVsbG8uIEhlIHRoZW4gd2VudCB0byBS
ZWdhbCBDaW5lbWFzIGluIE1lZGluYSB3aXRoIENvc3RlbGxvIGZvciB0aGUgcHJlbWllciBvZiA8
ZW0+Um9ndWUgT25lOiBBIFN0YXIgV2FycyBTdG9yeTwvZW0+LiBIZSBhcnJpdmVkIGhvbWUgdGhh
dCBuaWdodCBhbmQgbGVmdCB0aGUgbmV4dCBtb3JuaW5nLCBidXQgYXV0aG9yaXRpZXMgaGF2ZSBy
ZWZ1c2VkIHRvIGdpdmUgbW9yZSBzcGVjaWZpY3Mgb24gdGhlIHRpbWVsaW5lLjwvcD4NCjxwPg0K
CUF0IGFib3V0IDc6MzAgYS5tLiBvbiBEZWMuIDE2LCBhIHRvd25zaGlwIGVtcGxveWVlIOKAlCBh
dXRob3JpdGllcyBoYXZlbuKAmXQgc2FpZCB3aG8g4oCUIGRpc2NvdmVyZWQgTWFjcm9u4oCZcyBv
ZmZpY2UgYXQgdGhlIHRvd25zaGlwIGhhbGwgaW4gZGlzYXJyYXkuIEF1dGhvcml0aWVzIHVzZWQg
T25TdGFyIHNlcnZpY2VzIHRvIGRpc2NvdmVyIGhpcyB2ZWhpY2xlIGluIGEgcGFya2luZyBsb3Qg
bmV4dCB0byB0aGUgbGFrZSB3aGVyZSBoaXMgYm9keSB3YXMgbGF0ZXIgZm91bmQuPC9wPg0KPHA+
DQoJRm9yIHR3byBtb250aHMsIHRoZSBwdWJsaWMgc3BlY3VsYXRlZCBvbiBNYWNyb27igJlzIHdo
ZXJlYWJvdXRzLiBUaGVuLCBvbiBGZWIuIDIxLCBhIGtheWFrZXIgaGFwcGVuZWQgdXBvbiBoaXMg
Ym9keSBmbG9hdGluZyBpbiB0aGUgbGFrZS4gSXQgYXBwZWFyZWQgaGXigJlkIGJlZW4gdGhlcmUg
YSB3aGlsZS48L3A+DQo8cD4NCglXaGVuIGpvdXJuYWxpc3RzIGluIEFrcm9uLCBDbGV2ZWxhbmQg
YW5kIE1lZGluYSBzb3VnaHQgdGhlIGF1dG9wc3kgcmVwb3J0cywgYXV0aG9yaXRpZXMgZGVuaWVk
IGFjY2Vzcy4gQSBsaXR0bGUta25vd24gT2hpbyBsYXcgYWxsb3dzIGpvdXJuYWxpc3RzLCBhbmQg
bm8gb25lIGVsc2UsIHRvIHZpZXcgcHJlbGltaW5hcnkgcmVwb3J0cyDigJQgYnV0IG9mZmljaWFs
cyB1c2VkIGEgbG9vcGhvbGUgaW4gdGhlIGxhdyB0byBibG9jayBhY2Nlc3MuIFRoYXTigJlzIHdo
ZW4gV0tZQyBzdWVkLjwvcD4NCjxwPg0KCU1hY3Jvbiwgd2hvIHdvcmtlZCBhcyBhIG5hdGlvbmFs
IHNhbGVzIHJlcHJlc2VudGF0aXZlIGZvciBhIGpld2Vscnkgd2hvbGVzYWxlciwgaXMgc3Vydml2
ZWQgYnkgaGlzIHdpZmUgYW5kIHRocmVlIGRhdWdodGVycy4gSGUgaGFkIGJlZW4gYSB0cnVzdGVl
IHNpbmNlIDIwMTAuPC9wPg0KPHA+DQoJTmljayBHbHVudCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAt
OTk2LTM1NjUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm5nbHVudEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+
bmdsdW50QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OaWNrR2x1bnRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4m
bmJzcDtATmlja0dsdW50QUJKJm5ic3A7PC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2s8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvdXJub05pY2tHbHVudCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwO0BK
b3Vybm9OaWNrR2x1bnQmbmJzcDs8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.