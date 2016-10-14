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President Obama delivers blow to Trump and elected officials who support him

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: October 14, 2016 - 06:22 PM
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President Barack Obama arrives to speak at a campaign rally for Democratic presidential candidate Hillary Clinton, Friday at Burke Lakefront Airport in Cleveland. (AP Photo/Susan Walsh)


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