All CATEGORIES
☰ Menu

Prison worker arrested after search warrant uncovers crystal meth in her Akron home

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: April 4, 2017 - 06:32 PM | Updated: April 5, 2017 - 09:03 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Darice Clay, a prison worker has resigned from her post after police found two pounds of crystal meth in the Akron home she shared with her 3-year-old son, according to reports. Clay, is charged with drug trafficking, drug abuse and endangering children.


MORE IN NEWS

science07cut_02 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Summit County Metro Parks uses citizen scientists to monitor environment

Thirty minutes past sunset on a recent evening, Hampton Hills Metro Park filled with an annual April cacophony.

uansbe07cut_04
UA’s National Society of Black Engineers hosts fair for eighth-graders
macron07cut
Prosecutor: ‘Inappropriate to draw conclusions’ in death of township Trustee Bryon Macron, who was stabbed and slashed
Man’s body found on conveyor belt at Akron recycling center
daveyceo07
Davey Tree CEO retiring; Kent company buying Oak Knolls East golf course
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next