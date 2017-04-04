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Prison worker arrested after search warrant uncovers crystal meth in her Akron home

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: April 4, 2017 - 06:32 PM | Updated: April 5, 2017 - 09:03 AM
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Darice Clay, a prison worker has resigned from her post after police found two pounds of crystal meth in the Akron home she shared with her 3-year-old son, according to reports. Clay, is charged with drug trafficking, drug abuse and endangering children.


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