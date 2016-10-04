Project GRAD holds its tenth annual Achieving Dreams Celebration

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gLi4uLjwvcD48IS0tUFNU
WUxFPVBEVExfQm9keVR4dC0tPjxwPlRvIGxlYXJuIG1vcmUgYWJvdXQgUHJvamVjdCBHUkFEIEFr
cm9uLCB2aXNpdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnByb2plY3RncmFkYWtyb24ub3JnLyIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly93d3cucHJvamVjdGdyYWRha3Jvbi5vcmcvPC9hPjwvcD4=
PHA+UHJvamVjdCBHUkFEIEFrcm9uIGlzIGhvbm9yaW5nIGZpdmUgaW5kaXZpZHVhbHMgZm9yIHRo
ZWlyIHBlcnNvbmFsIGFuZCBwcm9mZXNzaW9uYWwgYWNoaWV2ZW1lbnQgZHVyaW5nIGl0cyAxMHRo
IGFubnVhbCBBY2hpZXZpbmcgRHJlYW1zIENlbGVicmF0aW9uLjwvcD48cD5BdHRlbmRlZXMgYXQg
dGhlIHNvbGQtb3V0IGV2ZW50IHdpbGwgaGF2ZSB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gd2FsayB0aHJv
dWdob3V0IHRoZSB2ZW51ZSB0byBnZXQgZm9vZCwgcGFydGljaXBhdGUgaW4gdGhlIGF1Y3Rpb24g
YW5kIHJhZmZsZSBhbmQgdGFsayB0byBzdHVkZW50cyBmcm9tIHNjaG9vbHMgaW4gQWtyb24mIzgy
MTc7cyBCdWNodGVsIGNsdXN0ZXIgZnJvbSA1IHRvIDggcC5tLiBUaHVyc2RheSBhdCBHcmV5c3Rv
bmUgSGFsbCwgMTAzIFMuIEhpZ2ggU3QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgbG90IG9m
IHdvcmsgdG8gZ2V0IHRvIGl0LCBidXQgd2UmIzgyMTc7cmUgZXhjaXRlZCwmIzgyMjE7IHNhaWQg
VGhlcmVzYSBDYXJ0ZXIsIHRoZSBldmVudCBjaGFpcnBlcnNvbiBhbmQgcHJlc2lkZW50IG9mIE9t
bm92YSBTb2x1dGlvbnMgRm91bmRhdGlvbiwgdGhlIHByZXNlbnRpbmcgc3BvbnNvciBvZiB0aGUg
ZXZlbnQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgZGlmZmVyZW50IGZvcm1hdCB0aGlzIHllYXIsIGJ1
dCB3ZSBob3BlIHBlb3BsZSBlbmpveSBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoaXMgeWVhciwgdGhlIGNv
bW11bml0eSBzZXJ2aWNlIGhvbm9yZWVzIGFyZSBEZWJvcmFoIE93ZW5zLCBhbiBhc3NvY2lhdGUg
cHJvZmVzc29yIG9mIG1hcmtldGluZyBhdCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uLCBhbmQgUmljaGFy
ZCBSb2JlcnRzLCBhIHJldGlyZWQgZWR1Y2F0b3IgYW5kIGFkbWluaXN0cmF0b3IgZm9yIEFrcm9u
IFB1YmxpYyBTY2hvb2xzLiA8L3A+PHA+SW4gYWRkaXRpb24sIHRocmVlIEJ1Y2h0ZWwgYWx1bW5p
IHdpbGwgYmUgaG9ub3JlZCBmb3IgdmFyaW91cyBhY2hpZXZlbWVudHMuIFNhdmFubmFoIEphbWVz
LCBhIGJ1c2luZXNzd29tYW4gYW5kIHBoaWxhbnRocm9waXN0LCB3aWxsIHJlY2VpdmUgdGhlIFlv
dW5nIEFsdW1uYSBhd2FyZDsgWWFuaWNrIExhbWIsIGFuIGFzc29jaWF0ZSBwcm9mZXNzb3Igb2Yg
am91cm5hbGlzbSBhdCBIb3dhcmQgVW5pdmVyc2l0eSwgd2lsbCByZWNlaXZlIHRoZSBEaXN0aW5n
dWlzaGVkIFNlcnZpY2UgdG8gSHVtYW5pdHkgYXdhcmQ7IGFuZCBDYXJvbCBEZXpzbywgYSBqdWRn
ZSBmb3IgU3VtbWl0IENvdW50eSBEb21lc3RpYyBSZWxhdGlvbnMgQ291cnQsIHdpbGwgcmVjZWl2
ZSB0aGUgTGlmZXRpbWUgQWNoaWV2ZW1lbnQgYXdhcmQuPC9wPjxwPlByb2plY3QgR1JBRCAoR3Jh
ZHVhdGlvbiBSZWFsbHkgQWNoaWV2ZXMgRHJlYW1zKSBBa3JvbiBpcyBhIG5vbnByb2ZpdCB0aGF0
IGltcGxlbWVudHMgcHJvZ3JhbXMgaW4gdGhlIEJ1Y2h0ZWwgY2x1c3RlciBvZiBzY2hvb2xzIGFz
IHBhcnQgb2YgYSBjb21wcmVoZW5zaXZlIG5hdGlvbmFsIGluaXRpYXRpdmUgYWltZWQgYXQgaW1w
cm92aW5nIHRoZSBzdWNjZXNzIG9mIHVyYmFuIHN0dWRlbnRzLjwvcD48cD5FYWNoIHllYXIsIFBy
b2plY3QgR1JBRCBob2xkcyB0aGUgZXZlbnQgdG8gaG9ub3IgY29tbXVuaXR5IG1lbWJlcnMgYXMg
d2VsbCBhcyBCdWNodGVsIGFsdW1uaSBmb3IgdGhlaXIgYWNoaWV2ZW1lbnRzIGluIHNlcGFyYXRl
IGNhdGVnb3JpZXMuIEFsbCBwcm9jZWVkcyBmcm9tIHRoZSBuaWdodCB3aWxsIHN1cHBvcnQgdGhl
IG9yZ2FuaXphdGlvbiYjODIxNztzIHByb2dyYW1zLCBzZXJ2aWNlcyBhbmQgc2Nob2xhcnNoaXAg
ZnVuZC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBzZWxsIG91dCBldmVyeSB5ZWFyLCBidXQgdGhpcyBpcyBh
IGdvb2QgcHJvYmxlbSB0byBoYXZlLCYjODIyMTsgc2FpZCBKYWNxdWVsaW5lIFNpbGFzLUJ1dGxl
ciwgdGhlIGV4ZWN1dGl2ZSBkaXJlY3RvciBvZiBQcm9qZWN0IEdSQUQgQWtyb24uPC9wPjxwPlRo
ZSBldmVudCB3aWxsIHN0YXJ0IHdpdGggYSBwcml2YXRlIHJlY2VwdGlvbiBmb3IgaG9ub3JlZXMs
IHNwb25zb3JzIGFuZCBvdGhlciBWSVAgcGF0cm9ucy4gVGhlbiwgc3RhcnRpbmcgYXQgNiBwLm0u
LCBhbGwgdGhlIGd1ZXN0cyB3aWxsIGJlIGludml0ZWQgdG8gbW92ZSBmcmVlbHkgdGhyb3VnaG91
dCB0aGUgdmVudWUgYmVmb3JlIHRoZSBhd2FyZHMgcHJvZ3JhbSBiZWdpbnMgYXQgNzoxNSBwLm0u
PC9wPjxwPkR1cmluZyB0aGF0IGZyZWUgaG91ciwgbG9jYWwgbXVzaWNpYW4gQmVybmFkZXR0ZSBT
YWxsZXkgd2lsbCBwbGF5IHRoZSBwaWFubyB3aGlsZSBhdHRlbmRlZXMgZ2V0IGZvb2QgZnJvbSB0
aGUgdmFyeWluZyBzdGF0aW9ucy48L3A+PHA+RXZlbnQgb3JnYW5pemVycyBhY3F1aXJlZCBhbmQg
YXNzZW1ibGVkIHRoZSBwcml6ZXMgZm9yIHRoZSBhdWN0aW9uIGFuZCByYWZmbGUsIHNvbWUgb2Yg
d2hpY2ggaW5jbHVkZSBTb3V0aHdlc3QgQWlybGluZSB0aWNrZXRzLCBqZXdlbHJ5LCB0aWNrZXRz
IHRvIHRoZSBEci4gUGhpbCBzaG93LCBhcnQgYW5kIG90aGVyIGl0ZW1zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhlcmUmIzgyMTc7cyBqdXN0IGEgbG90IG9mIG5pY2UgaXRlbXMgZG9uYXRlZCBieSBib2FyZCBt
ZW1iZXJzLCBjb21tdW5pdHkgbWVtYmVycywgYnVzaW5lc3NlcywmIzgyMjE7IFNpbGFzLUJ1dGxl
ciBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7dmUgYmVlbiB2ZXJ5IHBsZWFzZWQuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5IaWdoIHNjaG9vbCBhbmQgY29sbGVnZSBzdHVkZW50cyBhbHNvIHdpbGwgYmUgYXQgdGhlIGV2
ZW50IHRvIHRhbGsgYWJvdXQgdGhlaXIgcGFydGljaXBhdGlvbiBpbiBQcm9qZWN0IEdSQUQgcHJv
Z3JhbXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIGl0JiM4MjE3O3Mgb25lIG9mIHRoZSBzaWduYXR1
cmUgZXZlbnRzIGluIG91ciBjb21tdW5pdHkuIEV2ZW4gdGhvdWdoIGl0JiM4MjE3O3Mgc29sZCBv
dXQsIHRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm90IGVub3VnaCBwZW9wbGUgd2hvIGtub3cgYWJvdXQgUHJvamVj
dCBHUkFELCYjODIyMTsgc2FpZCBCYXJiYXJhIEZlbGQsIGEgcHJldmlvdXMgaG9ub3JlZSBhbmQg
cHJlc2VudCBib2FyZCBtZW1iZXIgZm9yIHRoZSBldmVudC4gJiM4MjIwO1RoaXMgZXZlbnQgaXMg
b25lIHZlaGljbGUgZm9yIHRlbGxpbmcgdGhlIHN0b3J5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlcmVzYSBD
b3R0b20gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zMjE2IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzp0
Y290dG9tQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj50Y290dG9tQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.