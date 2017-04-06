All CATEGORIES
☰ Menu

Trustee death

Prosecutor: “Inappropriate to draw conclusions” in death of township Trustee Bryon Macron, who was stabbed and slashed

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: April 6, 2017 - 10:22 AM | Updated: April 6, 2017 - 08:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A flyer seeking information on then missing Lafayette Township trustee Bryon Macron is posted on a light pole on Chippewa Road leading to Chippewa Lake where his body was recovered, Feb. 21, in Lafayette Township. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

macron07cut Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Prosecutor: “Inappropriate to draw conclusions” in death of township Trustee Bryon Macron, who was stabbed and slashed - 7:33 PM

MEDINA: Authorities still won’t say how Bryon Macron died, even after releasing autopsy reports that show he had a serious gash on his neck and skin-deep cuts on his forearms.

rubberbowl06cut_02
Summit County Land Bank moves to foreclose on Rubber Bowl
greenhouse06cut_1
Grant to help greenhouse grow at new Case elementary school
field06cut_1
RubberDucks first to test out new lights at Progressive Field; new food offerings at Cleveland ballpark
victims06cut_4
Marsy’s Law seeks to give crime victims a voice
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next