Prosecutor: “Inappropriate to draw conclusions” in death of township Trustee Bryon Macron, who was stabbed and slashed

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUVESU5BOiBBdXRob3JpdGllcyBzdGlsbCB3b24mIzgyMTc7dCBzYXkgaG93IEJyeW9uIE1h
Y3JvbiBkaWVkLCBldmVuIGFmdGVyIHJlbGVhc2luZyBhdXRvcHN5IHJlcG9ydHMgdGhhdCBzaG93
IGhlIGhhZCBhIHNlcmlvdXMgZ2FzaCBvbiBoaXMgbmVjayBhbmQgc2tpbi1kZWVwIGN1dHMgb24g
aGlzIGZvcmVhcm1zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgd291bGQgYmUgaW5hcHByb3ByaWF0ZSB0byBk
cmF3IGFueSBjb25jbHVzaW9ucyBiZXlvbmQgdGhpcyBmYWN0dWFsIHJlcG9ydCwmIzgyMjE7IE1l
ZGluYSBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBTLiBGb3JyZXN0IFRob21wc29uIHRvbGQgcmVwb3J0ZXJz
IFRodXJzZGF5LiAmIzgyMjA7SXQgd291bGQgYmUgZGlzcmVzcGVjdGZ1bCB0byB0aGUgZmFtaWx5
IHRvIHNheSBtb3JlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnV0IGEgbG9jYWwgY3JpbWUgZXhwZXJ0IHRvbGQg
dGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIHRoYXQgdGhlIHdvdW5kcyBhbmQgZGV0YWlscyBwdWJsaXNoZWQg
YnkgdGhlIG1lZGlhIHN1Z2dlc3QgTWFjcm9uLCBhbiBlbGVjdGVkIHRydXN0ZWUgZm9yIExhZmF5
ZXR0ZSBUb3duc2hpcCwgd2FzIGtpbGxlZCBieSBhdCBsZWFzdCB0d28gcGVvcGxlIGhlIGtuZXcg
YW5kIHRoYXQgaGUgdHJpZWQgdG8gZGVmZW5kIGhpbXNlbGYuPC9wPjxwPlRoZSB3b3VuZHMgd2Vy
ZSBkZXRhaWxlZCBpbiBhIHNldmVyYWwtcGFnZSBwcmVsaW1pbmFyeSByZXBvcnQgb2YgdGhlIGF1
dG9wc3kgcGVyZm9ybWVkIG9uIE1hY3JvbiYjODIxNztzIGJvZHkuIFRob21wc29uIG9uIFRodXJz
ZGF5IGFsbG93ZWQgam91cm5hbGlzdHMgdG8gdmlldyB0aGUgcmVwb3J0IGFmdGVyIG1vbnRocyBv
ZiByZWZ1c2FscywgZXZlbiB0aG91Z2ggYSBzdGF0ZSBsYXcgZ3JhbnRzIGFjY2VzcyBmb3IgbmV3
cyByZXBvcnRlcnMgYW5kIG5vIG9uZSBlbHNlLiBUaGUgbGF3LCBob3dldmVyLCBmb3JiaWRzIGpv
dXJuYWxpc3RzIGZyb20gbWFraW5nIGNvcGllcyBvZiB0aGUgcmVwb3J0IG9yIHRha2luZyBub3Rl
cyBhYm91dCBpdHMgY29udGVudHMuPC9wPjxwPlRob21wc29uIG9ubHkgYWdyZWVkIHRvIHJlbGVh
c2UgdGhlIHJlcG9ydCBhZnRlciBDbGV2ZWxhbmQgbmV3cyBzdGF0aW9uIFdLWUMgZmlsZWQgYSBs
YXdzdWl0IHRvIGdhaW4gYWNjZXNzLjwvcD48cD5EdXJpbmcgYW4gaW50ZXJ2aWV3LCBUaG9tcHNv
biB0b29rIGlzc3VlIHdpdGggcmVwb3J0ZXJzIGRlc2NyaWJpbmcgTWFjcm9uJiM4MjE3O3MgZGVh
dGggYXMgYSBjcmltZS4gSGUgc2FpZCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vdGhpbmcgdG8gc3VnZ2VzdCBm
b3VsIHBsYXkganVzdCB5ZXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGF0IHdlIGhhdmUgaXMgYSBkZWF0aCAm
IzgyMTI7IGEgdHJhZ2ljIGRlYXRoLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RvIGNhbGwgaXQg
bXVyZGVyIGlzIHByZW1hdHVyZS4gVG8gY2FsbCBpdCBzdWljaWRlIGlzIHByZW1hdHVyZS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPlRob21wc29uIGRpZCBzYXksIHRob3VnaCwgdGhhdCBNYWNyb24mIzgyMTc7cyBk
ZWF0aCBhcHBlYXJzIHRvIGJlIGFuICYjODIyMDtpc29sYXRlZCBpbmNpZGVudCwmIzgyMjE7IHNv
IHRoZSBwdWJsaWMgc2hvdWxkIG5vdCBmZWFyIGZvciB0aGVpciBzYWZldHkuIEhlIGRpZG4mIzgy
MTc7dCBlbGFib3JhdGUuPC9wPjxwPkFuIHVwY29taW5nIGZpbmFsIGF1dG9wc3kgcmVwb3J0IHdp
bGwgbGlzdCB0aGUgb2ZmaWNpYWwgY2F1c2Ugb2YgTWFjcm9uJiM4MjE3O3MgZGVhdGguIEl0JiM4
MjE3O3MgdW5jbGVhciB3aGVuIHRoZSByZXBvcnQgd2lsbCBiZSBjb21wbGV0ZWQuPC9wPjxwPk1h
Y3Jvbiwgd2hvIHdvcmtlZCBhcyBhIHdob2xlc2FsZSBqZXdlbHJ5IHNhbGVzbWFuLCB3YXMgZmlz
aGVkIG91dCBvZiBDaGlwcGV3YSBMYWtlIGluIGxhdGUgRmVicnVhcnkgYWZ0ZXIgbW9udGhzIG9m
IHNwZWN1bGF0aW9uIGFib3V0IGhpcyB3aGVyZWFib3V0cy4gPC9wPjxwPkluIG1pZC1EZWNlbWJl
ciwgYXV0aG9yaXRpZXMgZm91bmQgYmxvb2QgYXQgdGhlIHRvd25zaGlwIGhhbGwgaW4gTWFjcm9u
JiM4MjE3O3MgZGlzaGV2ZWxlZCBvZmZpY2UgYW5kIGluIGhpcyB2ZWhpY2xlLCB3aGljaCB3YXMg
cGFya2VkIG5leHQgdG8gQ2hpcHBld2EgTGFrZSB0aHJlZSBtaWxlcyBhd2F5LiBCdXQgTWFjcm9u
LCA0NSwgd2FzIG5vd2hlcmUgdG8gYmUgZm91bmQuPC9wPjxwPkhpcyBkaXNhcHBlYXJhbmNlIGZ1
ZWxlZCB3aWxkIHNwZWN1bGF0aW9uLCBhbmQgZXZlbiBnYXJuZXJlZCBuYXRpb25hbCBhdHRlbnRp
b24uIFdoZW4gYSBrYXlha2VyIGhhcHBlbmVkIGFjcm9zcyBoaXMgYm9keSB0d28gbW9udGhzIGxh
dGVyLCBzb21lIHF1ZXN0aW9ucyB3ZXJlIGFuc3dlcmVkIHdoaWxlIG90aGVycyB3ZXJlIHJhaXNl
ZC48L3A+PHA+TmFtZWx5LCB3aGF0IGhhcHBlbmVkIHRvIEJyeW9uIE1hY3Jvbj88L3A+PHA+QXV0
aG9yaXRpZXMgaGF2ZSBiZWVuIGNsb3NlLW1vdXRoZWQgYWJvdXQgdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24g
ZnJvbSB0aGUgYmVnaW5uaW5nICYjODIxMjsgYW5kIHRoZXkgc3RpbGwgd29uJiM4MjE3O3Qgc2hh
cmUgbXVjaCAmIzgyMTI7IGJ1dCB0aGUgYXV0b3BzeSByZXBvcnRzIHByb3ZpZGUgc29tZSBjbHVl
cy48L3A+PHA+VGhlIHJlcG9ydCBzaG93ZWQgTWFjcm9uIHdhcyB3b3VuZGVkIHNpeCB0aW1lcyBp
biB0b3RhbC4gSGUgaGFkIGEgbG9uZywgZ2FwaW5nIGN1dCBvbiB0aGUgcmlnaHQgc2lkZSBvZiBo
aXMgbmVjayBhbmQgYSBzbWFsbGVyLCBzdXBlcmZpY2lhbCBjdXQgb24gaGlzIG5lY2smIzgyMTc7
cyBsZWZ0IHNpZGUuIFRoZSBtb3JlIHNlcmlvdXMgbmVjayB3b3VuZCBjYW1lIGNsb3NlIHRvIGRh
bWFnaW5nIGhpcyBqdWd1bGFyIHZlaW4uIEhlIGFsc28gaGFkIHRocmVlIGN1dHMgb24gaGlzIGZv
cmVhcm1zICYjODIxMjsgdHdvIG9uIGhpcyBsZWZ0IGFuZCBvbmUgb24gaGlzIHJpZ2h0ICYjODIx
MjsgYW5kIGEgd291bmQgb24gaGlzIGxlZnQgc2hvdWxkZXIuIFRoZSByZXBvcnQgZGlkIG5vdCBz
cGVjaWZ5IHdoYXQga2luZCBvZiB3ZWFwb24gd2FzIHN1c3BlY3RlZC48L3A+PHA+VGhlIHJlcG9y
dCBub3RlZCB0aGF0IG5vIHdhdGVyIHdhcyBmb3VuZCBpbiBoaXMgYWlyd2F5LCBhbmQgbm8gbXVk
IG9yIG90aGVyIHN1YnN0YW5jZXMgd2VyZSBmb3VuZCBpbiBoaXMgbW91dGguIFRoZXJlIHdlcmUg
YWxzbyBubyBzaWducyBvZiBibHVudCBmb3JjZSB0cmF1bWEuPC9wPjxwPlRoZSBwb3NzaWJsZSBj
YXVzZXMgb2YgTWFjcm9uJiM4MjE3O3MgZGVhdGggaW5jbHVkZSBibG9vZCBsb3NzLCBkcm93bmlu
ZyBhbmQgaHlwb3RoZXJtaWEsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgcmVwb3J0LjwvcD48cD5UaGUgcHJv
c2VjdXRvciBzYWlkIE1hY3JvbiYjODIxNztzIHdvdW5kcyB3ZXJlbiYjODIxNzt0IGVub3VnaCB0
byBzdXNwZWN0IGZvdWwgcGxheS4gQnV0IGxvY2FsIGNyaW1lIGV4cGVydCBUaW0gRGltb2ZmIHNh
aWQgVGh1cnNkYXkgdGhhdCBoZSBiZWxpZXZlcyBNYWNyb24gd2FzIGtpbGxlZC48L3A+PHA+RGlt
b2ZmLCBhIGZvcm1lciBBa3JvbiBjb3Agd2hvIHJ1bnMgU0FDUyBDb25zdWx0aW5nIGFuZCBJbnZl
c3RpZ2F0aXZlIFNlcnZpY2VzLCBzYWlkIE1hY3JvbiYjODIxNztzIGluanVyaWVzIGFuZCBtZWRp
YSByZXBvcnRzIHBhaW50IGEgcGljdHVyZS48L3A+PHA+VGhvdWdoIERpbW9mZiB3YXNuJiM4MjE3
O3QgcHJpdnkgdG8gdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24sIGhlIGd1ZXNzZWQgTWFjcm9uIG1ldCB3aXRo
IGF0IGxlYXN0IHR3byBwZW9wbGUgYXQgaGlzIG9mZmljZSB0byBzZXR0bGUgYSBtYXR0ZXIgb2Yg
c29tZSBzb3J0LCBzdWNoIGFzIGFuIG9uZ29pbmcgZGlzcHV0ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doYXQg
aXQgdGVsbHMgbWUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLCAmIzgyMjA7aXMgc29tZW9uZSBtZXQgd2l0aCBo
aW0gbm90IHRvIGtpbGwgaGltLCBidXQgdG8gdGFsayB0byBoaW0gYWJvdXQgc29tZXRoaW5nIHNl
bnNpdGl2ZSwgYW5kIHRoYXQgZGlzY3Vzc2lvbiBnb3Qgb3V0IG9mIGhhbmQuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5BdXRob3JpdGllcyBoYXZlIHNhaWQgTWFjcm9uIGxlZnQgaGlzIGhvbWUgZWFybHkgdGhlIGRh
eSBoZSBkaXNhcHBlYXJlZCAmIzgyMTI7IHRob3VnaHQgdGhleSByZWZ1c2UgdG8gc2F5IHdoYXQg
dGltZSAmIzgyMTI7IGFuZCBoaXMgb2ZmaWNlIHdhcyBmb3VuZCBpbiBkaXNhcnJheSBhdCBhYm91
dCA3OjMwIGEubS48L3A+PHA+RGltb2ZmLCB3aG8gd2FzIGhvbm9yZWQgaW4gMTk4OSBhcyBPaGlv
JiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO1BvbGljZSBPZmZpY2VyIG9mIFllYXImIzgyMjE7IGJ5IHRoZSBhdHRv
cm5leSBnZW5lcmFsJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlLCBzYWlkIGhpcyB0aGVvcnkgaXMgc3VwcG9ydGVk
IGJ5IHRoZSBmZXcgZGV0YWlscyBhdXRob3JpdGllcyBoYXZlIHJlbGVhc2VkLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SGUmIzgyMTc7cyBub3QgZ29pbmcgdG8gbWVldCB0aGVzZSBwZW9wbGUgaW4gdGhlc2Ugd2Vl
IGhvdXJzIHVubGVzcyBoZSBrbmV3IHRoZW0gYW5kIGhlIGhhZCBvbmdvaW5nIGNvbnRhY3Qgd2l0
aCB0aGVtLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0lmIHRoZXkgd2VyZSBwbGFubmluZyB0byBr
aWxsIGhpbSwgdGhleSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBkbyBpdCBhdCBoaXMgb2ZmaWNlLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+SGUgZXhwbGFpbmVkIHRoYXQgdGhlIHdvdW5kcyBvbiBNYWNyb24mIzgyMTc7cyBmb3Jl
YXJtcyBhcmUgaW5kaWNhdGl2ZSBvZiBkZWZlbmRpbmcgaGltc2VsZiBmcm9tIGFuIGF0dGFjayBi
eSBzb21lb25lIHdpZWxkaW5nIGFuIGVkZ2VkIHdlYXBvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FueSB0aW1l
IHlvdSBoYXZlIGFuIGFnZ3Jlc3NpdmUgYXR0YWNrIHRoYXQgaW52b2x2ZXMgYW4gZWRnZWQgd2Vh
cG9uIGxpa2UgYSBrbmlmZSwgb2J2aW91c2x5IHRoZSBwZXJzb24gYXR0YWNraW5nIGlzIHRyeWlu
ZyB0byBjdXQgYW5kIHN0YWIgYW5kIGtpbGwgc29tZW9uZSwmIzgyMjE7IERpbW9mZiBzYWlkLiAm
IzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyB2ZXJ5IGNvbW1vbiBhbmQgYSBuYXR1cmFsIHJlYWN0aW9uIHRvIHBy
ZXZlbnQgc2VyaW91cyBpbmp1cmllcyBmb3Igc29tZW9uZSB0byBwdXQgdGhlaXIgYXJtcyB1cCBp
biB3aGF0IHdlIGNhbGwgJiM4MjE2O2RlZmVuc2l2ZSBtb2RlLiYjODIxNzsmIzgyMjE7PC9wPjxw
PlB1YmxpYyByZWNvcmRzIHJlcXVlc3RlZCBieSB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgc2hvd2VkIHRo
ZSB0b3duc2hpcCByZXBsYWNlZCB0aGUgY2FycGV0IGFuZCByZXBhaW50ZWQgdGhlIHdhbGxzIGFu
ZCBjZWlsaW5nIGluIE1hY3JvbiYjODIxNztzIG9mZmljZSBhZnRlciBoaXMgZGlzYXBwZWFyYW5j
ZS4gRGltb2ZmIHNhaWQgdGhhdCYjODIxNztzIGxpa2VseSBiZWNhdXNlIG9mIGJsb29kIHNwYXR0
ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiBoZSYjODIxNztzIGJlZW4gY3V0IG9uIGhpcyBhcm1zIGFuZCBo
ZSYjODIxNztzIHN0cnVnZ2xpbmcgd2l0aCB0aGlzIHBlcnNvbiwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQsICYj
ODIyMDt0aGVyZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIGJsb29kIGZseWluZyBhcm91bmQuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5EaW1vZmYgYmVsaWV2ZWQgTWFjcm9uJiM4MjE3O3MgZGVhdGggd2FzIHRoZSB3b3Jr
IG9mIGF0IGxlYXN0IHR3byBwZW9wbGUgYmVjYXVzZSBoZSBoYWQgdG8gYmUgbW92ZWQgYWZ0ZXIg
dGhlIGFsbGVnZWQgYXR0YWNrLjwvcD48cD5IZSBndWVzc2VkIG9uZSBvZiB0aGUgYXR0YWNrZXJz
IGRyb3ZlIE1hY3JvbiYjODIxNztzIHZlaGljbGUgdG8gdGhlIGxha2Ugd2hpbGUgdGhlIG90aGVy
IGZvbGxvd2VkIGluIGEgc2VwYXJhdGUgdmVoaWNsZS4gVGhleSBkcm9wcGVkIGhpcyBib2R5IGlu
IHRoZSBsYWtlIGFuZCBkcm92ZSBvZmYsIGxlYXZpbmcgaGlzIHZlaGljbGUgYmVoaW5kLjwvcD48
cD5NZW1iZXJzIG9mIHRoZSBwdWJsaWMgaGF2ZSBtYWRlIHNpbWlsYXIgc3VnZ2VzdGlvbnMuIFRo
ZSBwcm9zZWN1dG9yIHNhaWQgVGh1cnNkYXkgdGhhdCBpdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgaGlzIHJlc3Bv
bnNpYmlsaXR5IHRvIHNoYXJlIHdoYXQgaGUga25vd3MgYmVjYXVzZSwgaGUgc2FpZCwgaXQgY291
bGQgY29tcHJvbWlzZSB0aGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBwdWJsaWMg
aW50ZXJlc3QgaXMgaW1wb3J0YW50LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCwgJiM4MjIwO2J1dCB0aGUgaW50
ZWdyaXR5IG9mIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLCBpbiBteSBvcGluaW9uLCBpcyBtb3JlIGltcG9y
dGFudC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRob21wc29uIHdlbnQgb24gdG8gY3JpdGljaXplIHRoZSBtZWRp
YSBmb3IgdGhlIHdpZGVzcHJlYWQgY292ZXJhZ2Ugb2YgTWFjcm9uJiM4MjE3O3MgZGVhdGguPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIGl0JiM4MjE3O3MgbW9yZSBpbmN1bWJlbnQgdXBvbiB0aGUgbWVk
aWEgdG8gcmVwb3J0IGl0IGFjY3VyYXRlbHkgYW5kIHdpdGhvdXQgdHJ5aW5nIHRvIGp1bXAgdG8g
Y29uY2x1c2lvbnMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLCAmIzgyMjA7dGhhbiBpdCBpcyBmb3IgcHVibGlj
IG9mZmljaWFscyB3aG8gaGF2ZSBpbmZvcm1hdGlvbiB0byBkZWNpZGUgd2hhdCBpcyBhbmQgaXNu
JiM4MjE3O3QgYmVuZWZpY2lhbCB0byB0aGUgY29tbXVuaXR5IHRvIHF1YXNoIGEgcnVtb3IuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5OaWNrIEdsdW50IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2NSBvciA8
YSBocmVmPSJtYWlsdG86bmdsdW50QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5uZ2x1bnRAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXI8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05pY2tHbHVudEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7Tmlj
a0dsdW50QUJKJm5ic3A7PC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2s8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0pvdXJub05pY2tHbHVudCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7Sm91cm5v
Tmlja0dsdW50Jm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.