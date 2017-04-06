All CATEGORIES
☰ Menu

Trustee death

Prosecutor: ‘Inappropriate to draw conclusions’ in death of township Trustee Bryon Macron, who was stabbed and slashed

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: April 6, 2017 - 10:22 AM | Updated: April 7, 2017 - 07:59 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A flyer seeking information on then missing Lafayette Township trustee Bryon Macron is posted on a light pole on Chippewa Road leading to Chippewa Lake where his body was recovered, Feb. 21, in Lafayette Township. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

playball09_web Ed Suba Jr. - Akron Beacon Journal
Canal Park’s debut 20 years ago included a police standoff in the outfield and a mascot falling from the sky - 10:54 PM

There were plenty of curveballs thrown some 20 years ago Monday when Canal Park threw open its gates to welcome fans and usher in the era of minor-league baseball in Akron.

dyer09cut_03
Bob Dyer: Let’s honor the rubber worker - 10:53 PM
green09_02
Science students get real-life experience discovering graves in old Green cemetery - 10:07 PM
After Syria strike, Trump’s emerging doctrine is flexibility - 10:53 PM
keg09_03
Scavenging for fun as a grown-up: Akron holds first Easter Keg Hunt - 10:06 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next