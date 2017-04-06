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Trustee death

Prosecutor: ‘Inappropriate to draw conclusions’ in death of township Trustee Bryon Macron, who was stabbed and slashed

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: April 6, 2017 - 10:22 AM | Updated: April 7, 2017 - 07:59 AM
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A flyer seeking information on then missing Lafayette Township trustee Bryon Macron is posted on a light pole on Chippewa Road leading to Chippewa Lake where his body was recovered, Feb. 21, in Lafayette Township. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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