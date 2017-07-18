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Rescue

Prosthetic leg saves Doylestown fisherman from drowning

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 18, 2017 - 06:47 PM | Updated: July 19, 2017 - 10:41 AM
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Adam Shannon says air trapped inside his prosthetic leg made it buoyant and enabled him to keep his chin above water after he fell out of his fishing boat as he recounted his near drowning incident Monday as he stands in front of his home Tuesday in Doylestown. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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