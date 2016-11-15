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Pipeline protest

Protesters gather in Akron to oppose Dakota Access Pipeline: ‘We need to stand together’

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: November 15, 2016 - 07:16 PM | Updated: November 16, 2016 - 03:59 PM
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Bethany Mackey-Lease of Tallmadge leads opponents of the Dakota Access Pipeline on Tuesday at the corner of Main and Market streets in Akron. The pipeline would run from the Dakotas to Illinois and has drawn opposition from groups including Native Americans. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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