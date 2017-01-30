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Protesters in Akron oppose Trump’s travel ban on refugees, seven mostly Muslim countries

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: January 30, 2017 - 05:43 PM | Updated: January 31, 2017 - 05:29 PM
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A tear rolls down the face of Ali Alzubaidi, a U.S citizen from Iraq during a prayer with demonstrators against President Trump's immigration policy in front of the Federal Courthouse on Main Street. I'm waiting for my children, said Alzubaidi. I just applied for their visa and we're waiting for the approval." Alzubaidi works as a engineer and lives in Stow. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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