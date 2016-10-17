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Pucker up! Principal kisses pink pony as reward for students’ fundraising efforts

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: October 17, 2016 - 02:16 PM | Updated: October 18, 2016 - 12:09 AM
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Bailey, a miniature horse colored in pink, gets a kiss from Jennifer Moff, the principal at Seiberling Community Learning Center during an assembly to celebrate the students and staff accomplishment of raising money for Making Strides for Breast Cancer in support of a Seiberling teacher as she recovers from breast cancer Monday in Akron. Bailey is owned by Monica Meyer, the school's art teacher. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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