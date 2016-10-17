Pucker up! Principal kisses pink pony as reward for students’ fundraising efforts

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+R2lnZ2xlcyBhbmQgbG9va3Mgb2YgYXN0b25pc2htZW50IGZpbGxlZCB0aGUgZ3ltIGF0IFNl
aWJlcmxpbmcgQ29tbXVuaXR5IExlYXJuaW5nIENlbnRlciBhcyBzdHVkZW50cyBhbmQgc3RhZmYg
d2F0Y2hlZCB0aGVpciBwcmluY2lwYWwga2lzcyBhIHBpbmsgcG9ueSBvbiBNb25kYXkgZHVyaW5n
IHRoZWlyIHdlZWtseSBraWNrb2ZmIGFzc2VtYmx5LiA8L3A+PHA+SmVubmlmZXIgTW9mZiBwdXQg
b24gbGlwc3RpY2ssIHB1Y2tlcmVkIHVwIGFuZCBraXNzZWQgQmFpbGV5ICYjODIxMjsgdHdpY2Ug
KGJlY2F1c2Ugc29tZSBzdHVkZW50cyBzZWF0ZWQgYXQgdGhlIGJhY2sgb2YgdGhlIGd5bSBkaWRu
JiM4MjE3O3Qgc2VlIHRoZSBmaXJzdCBraXNzKS4gIEJhaWxleSwgYSAxNC15ZWFyLW9sZCBtaW5p
YXR1cmUgaG9yc2UsIHdhcyBwYWludGVkIHdpdGggcGluayBoYWlyIHNwcmF5LCBoYWQgYSBmcmVz
aCBtYW5pY3VyZSB3aXRoIHBpbmsgbmFpbCBwb2xpc2ggb24gaGlzIGhvb3ZlcyBhbmQgd29yZSBh
IHBpbmsgYmFuZGFuYSBhbmQgcGluayBsZWcgd3JhcHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhcyBzdXJw
cmlzZWQgYmVjYXVzZSBJIHdhc24mIzgyMTc7dCBzdXJlIHdoZXJlIHRoZXkgd2VyZSBnb2luZyB0
byBmaW5kIGEgcGluayBwb255LCYjODIyMTsgc2FpZCBFbW1hJiMxNzM7bHlubiBZYW5jaGVrLCA4
LiAmIzgyMjA7RXZlcnlvbmUgd2FzIHNvIGV4Y2l0ZWQuIE15IGZyaWVuZCBzaXR0aW5nIG5leHQg
dG8gbWUgc2FpZCwgJiM4MjE2O09oLCBteSBHb2QhIEkgY2FuJiM4MjE3O3QgYmVsaWV2ZSBpdCEm
IzgyMTc7JiM4MjAxOyYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHBvbnksIHdoaWNoIGlzIGJlaW5nIHRyYWlu
ZWQgdG8gYmVjb21lIGEgdGhlcmFweSBhbmltYWwsIHdhcyBkZWxpdmVyZWQgYnkgTW9uaWNhIE1l
eWVyLCBhbiBhcnQgdGVhY2hlciBhdCBTZWliZXJsaW5nIGFuZCBoZXIgZGF1Z2h0ZXIsIFNvZmll
LCBhIDQtSCBwYXJ0aWNpcGFudCB3aG8gc2hvd3MgaGVyIGhvcnNlcy4gVGhlIGZhbWlseSBvd25z
IGEgZmFybSBpbiBOb3J0b24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtCYWlsZXkgaXMgcmVhbGx5IGdvb2QgYXJv
dW5kIHBlb3BsZSwmIzgyMjE7IE1leWVyIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGJlZW4gaGVy
ZSBiZWZvcmUgZm9yIHRoZSBvcGVuaW5nIG9mIG91ciBncmVlbmhvdXNlLiBCdXQgdGhpcyBpcyB0
aGUgZmlyc3QgdGltZSBoZSYjODIxNztzIHNob3duIHVwIGFueXdoZXJlIGluIHBpbmsuJiM4MjIx
OyA8L3A+PHA+TW9mZiYjODIxNztzIGtpc3MsIHdoaWNoIHNoZSBkZXNjcmliZWQgYXMgJiM4MjIw
O211Y2ggc29mdGVyIHRoYW4gc2hlIGV4cGVjdGVkLCYjODIyMTsgd2FzIGRvbmUgdG8gZnVsZmls
bCBhIHByb21pc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRvbGQgdGhlIHN0dWRlbnRzIGFuZCBzdGFmZiB0
aGF0IGlmIHRoZXkgcmVhY2hlZCB0aGUgZ29hbCBvZiByYWlzaW5nICQ2MDAgZm9yIE1ha2luZyBT
dHJpZGVzIEFnYWluc3QgQnJlYXN0IENhbmNlciwgSSB3b3VsZCBraXNzIGEgcG9ueSwmIzgyMjE7
ICBNb2ZmIHNhaWQuICYjODIyMDtXZWxsLCB0aGV5IG1vcmUgdGhhbiBkb3VibGVkIGl0LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+RWFjaCB5ZWFyLCBzY2hvb2xzIGluIHRoZSBBa3JvbiBQdWJsaWMgU2Nob29scyBk
aXN0cmljdCBwYXJ0aWNpcGF0ZSBpbiB0aGUgQWtyb24gRWR1Y2F0aW9uIEFzc29jaWF0aW9uJiM4
MjE3O3MgZnVuZHJhaXNpbmcgZWZmb3J0IGZvciBicmVhc3QgY2FuY2VyIHJlc2VhcmNoIHZpYSB0
aGUgQW1lcmljYW4gQ2FuY2VyIFNvY2lldHkmIzgyMTc7cyBNYWtpbmcgU3RyaWRlcyBBZ2FpbnN0
IEJyZWFzdCBDYW5jZXIgY2FtcGFpZ24uIFRoZSBBa3JvbiBNYWtpbmcgU3RyaWRlcyB3YWxrIHRv
b2sgcGxhY2Ugb24gU2F0dXJkYXkuIDwvcD48cD5MYXN0IHllYXIsIFNlaWJlcmxpbmcgcmFpc2Vk
ICQzMDAuIFRoaXMgeWVhciwgdGhlIHNjaG9vbCB3YW50ZWQgdG8gY29udHJpYnV0ZSBkb3VibGUg
dGhhdCBhbW91bnQgYXMgYSB3YXkgdG8gc2hvdyBzdXBwb3J0IGZvciBvbmUgb2YgaXRzIHRlYWNo
ZXJzIHdobyBpcyByZWNvdmVyaW5nIGZyb20gc3VyZ2VyeSBhbmQgdHJlYXRtZW50IGZvciBicmVh
c3QgY2FuY2VyLiBBcyBvZiBNb25kYXkgbW9ybmluZywgbW9yZSB0aGFuICQxLDUwMCBoYWQgYmVl
biByYWlzZWQuPC9wPjxwPlRoYXQgdGVhY2hlciwgTG9yaW5lIE5hcG9saSwgd2hvIGlzIG5vdyBj
YW5jZXItZnJlZSBhbmQgaG9waW5nIHRvIHJldHVybiB0byBoZXIga2luZGVyZ2FydGVuIGNsYXNz
IHNvb24sIG1hZGUgYSBzcGVjaWFsIHRyaXAgdG8gdGhlIHNjaG9vbCBvbiBNb25kYXkgdG8gdGhh
bmsgaGVyIHNjaG9vbCBjb21tdW5pdHkgZm9yIGl0cyBzdXBwb3J0LiBOYXBvbGkgY29uc2lkZXJz
IGhlcnNlbGYgZm9ydHVuYXRlIGJlY2F1c2Ugc2hlIHdhcyBkaWFnbm9zZWQgZWFybHkgZHVyaW5n
IGFuIGFubnVhbCBtYW1tb2dyYW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGhlYXJ0d2FybWlu
ZyB0byBrbm93IHRoYXQgdGhleSB3ZXJlIHRoaW5raW5nIG9mIG1lIHRocm91Z2hvdXQgYWxsIG9m
IHRoZWlyIGZ1bmRyYWlzaW5nIGFuZCB3b3JrZWQgc28gaGFyZCB0byByYWlzZSBtb25leSB0byBo
ZWxwIHBlb3BsZSBzdHJ1Z2dsaW5nIHdpdGggdGhpcyBpbGxuZXNzLCYjODIyMTsgTmFwb2xpIHNh
aWQuICYjODIyMDtJIHdhbnRlZCB0byBiZSBoZXJlIHRvIGxldCB0aGVtIGtub3cgSSBhcHByZWNp
YXRlIHdoYXQgdGhleSYjODIxNzt2ZSBkb25lLCBidXQgYmVpbmcgaGVyZSBqdXN0IG1ha2VzIG1l
IG1pc3MgdGhlbSBtb3JlLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkVtbWFseW5uIHNhaWQgTmFwb2xpIGFuZCBh
IGZyaWVuZCYjODIxNztzIG1vdGhlciB3aG8gaGFkIGJyZWFzdCBjYW5jZXIgd2VyZSBoZXIgaW5z
cGlyYXRpb24gdG8gZG9uYXRlIG1vbmV5IHRvIHRoZSBjYXVzZS4gVGhlIHRoaXJkLWdyYWRlciBj
b250cmlidXRlZCBieSBidXlpbmcgYSBwaW5rIGJyZWFzdCBjYW5jZXIgYXdhcmVuZXNzIGJyYWNl
bGV0IGFuZCBzZXZlcmFsIHBpbmsgcGFwZXIgbGluayBjaGFpbnMgYW5kIGNoaXBwaW5nIGluICQx
MCBvZiBoZXIgYWxsb3dhbmNlIG1vbmV5LCB3aGljaCBzaGUgd2FzIHNhdmluZyB0byBidXkgdGhl
IExlZ28gRnJpZW5kcyBBbXVzZW1lbnQgUGFyayBSb2xsZXIgQ29hc3RlciBzZXQuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtJIHdhbnRlZCB0byBnaXZlIGJlY2F1c2Ugc29tZSBwZW9wbGUgbmVlZCBoZWxwLCYjODIy
MTsgRW1tYWx5bm4gc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGNhbiBoZWxwIGJ5IGdpdmluZyBtb25leSBmb3Ig
cmVzZWFyY2gsIGFuZCBtYXliZSB3ZSBjYW4gZmluZCBhIGN1cmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5FbW1h
bHlubiYjODIxNztzIGNvbW1pdG1lbnQgdG8gbWFraW5nIGEgZGlmZmVyZW5jZSBpcyBhIHNvdXJj
ZSBvZiBlbmNvdXJhZ2VtZW50IHRvIE1vZmYsIHdobyB3YW50ZWQgaGVyIHN0dWRlbnRzIHRvIGxl
YXJuIHRoZSBpbXBvcnRhbmNlIG9mIGdpdmluZyBiYWNrIGR1cmluZyB0aGUgZnVuZHJhaXNpbmcg
ZWZmb3J0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyB3YXMgYSBjaGFuY2UgZm9yIG91ciBzdHVkZW50cyB0
byBsZWFybiBhYm91dCBicmVhc3QgY2FuY2VyIGFuZCBzdGFuZCB1cCBmb3IgYSBjYXVzZSB0aGF0
IG1ha2VzIGEgYmlnIGRpZmZlcmVuY2UgaW4gdGhlIGxpdmVzIG9mIG90aGVycywmIzgyMjE7IE1v
ZmYgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0IHdhcyByZWFsbHkgcGVyc29uYWwgdGhpcyB5ZWFyLCBiZWNhdXNl
IHdlIGNhbWUgdG9nZXRoZXIgZm9yIHNvbWVvbmUgd2UgbG92ZSBhbmQgY2FyZSBhYm91dC4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkNvbGV0dGUgSmVua2lucyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MzEg
b3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNqZW5raW5zQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5jamVua2lu
c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFNoZSBjYW4gYmUgZm9sbG93ZWQgYXQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9Db2xldHRlTUplbmtpbnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cudHdpdHRlci5jb20vQ29sZXR0ZU1KZW5raW5zPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.