All CATEGORIES
☰ Menu

Pucker up! Principal kisses pink pony as reward for students’ fundraising efforts

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: October 17, 2016 - 02:16 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bailey, a miniature horse colored in pink, gets a kiss from Jennifer Moff, the principal at Seiberling Community Learning Center during an assembly to celebrate the students and staff accomplishment of raising money for Making Strides for Breast Cancer in support of a Seiberling teacher as she recovers from breast cancer Monday in Akron. Bailey is owned by Monica Meyer, the school's art teacher. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

homecoming17_06 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Homecoming dance fulfills dream for mother, daughter tackling lifelong challenges together

The setting sun hovered over Staci Smith’s left shoulder Saturday as she lifted a microphone and began to unfurl a dream.

“Are you all ready to see some Hollywood up in here?” Smith asked a crowd gathered in front of her tidy beige house on Keck Street in Goodyear Heights.

electissues19_02
Fairlawn, Munroe Falls, Macedonia among cities with local issues on the Nov. 8 ballot
polsky17
Oelschlagers hope Polsky Award inspires others to give back
goodnews16_sebastian
Good News — Oct. 17
historic17_01
Historic tour shows properties in Akron with uncertain futures
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next