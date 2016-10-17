All CATEGORIES
☰ Menu

Pucker up! Principal kisses pink pony as reward for students’ fundraising efforts

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: October 17, 2016 - 02:16 PM | Updated: October 18, 2016 - 08:34 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bailey, a miniature horse colored in pink, gets a kiss from Jennifer Moff, the principal at Seiberling Community Learning Center during an assembly to celebrate the students and staff accomplishment of raising money for Making Strides for Breast Cancer in support of a Seiberling teacher as she recovers from breast cancer Monday in Akron. Bailey is owned by Monica Meyer, the school's art teacher. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

1ohpoll_b
Ohio gives Clinton the lead, but it’s close

The presidential race in Ohio remains a volatile contest that could break either way depending on how undecided voters and those supporting third-party candidates make their final decisions, a new survey shows.

plane19cut_04
Flight crew’s many mistakes largely caused fatal Akron crash, federal board says
intruder19cut
West Akron woman describes holding burglar at gunpoint until police arrive, credits Second Amendment for keeping her safe
edwin19_01
Summit County schedules public ceremony to say goodbye to former Edwin Shaw property
artbox19_Ward6
Akron leadership group seeking money for new downtown public art project
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next