All CATEGORIES
☰ Menu

Pucker up! Principal kisses pink pony as reward for students’ fundraising efforts

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: October 17, 2016 - 02:16 PM | Updated: October 18, 2016 - 08:34 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bailey, a miniature horse colored in pink, gets a kiss from Jennifer Moff, the principal at Seiberling Community Learning Center during an assembly to celebrate the students and staff accomplishment of raising money for Making Strides for Breast Cancer in support of a Seiberling teacher as she recovers from breast cancer Monday in Akron. Bailey is owned by Monica Meyer, the school's art teacher. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

pony18_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Pucker up! Principal kisses pink pony as reward for students’ fundraising efforts - 8:31 AM

Giggles and looks of astonishment filled the gym at Seiberling Community Learning Center as students and staff watched their principal kiss a pink pony on Monday during their weekly kickoff assembly.

ntsb18cut_01
Cause of fatal Akron jet crash to be revealed in live-streamed meeting Tuesday morning
wilson09cut_04
University of Akron looks to hire Matthew Wilson as permanent president
Bob Dyer: Should we turn Akron over to zombies?
starkstate18cut
Ohio approves Stark State College’s Akron campus, groundbreaking scheduled for end of month
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next