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Pug love: Hundreds attend One of a Kind Pet Rescue’s Pug Fest

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: October 9, 2016 - 06:59 PM
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Bella the pug poses for a picture at the Pug Fest at One of a Kind Pet Rescue in Akron on Sunday. (Andrea Noall/Special to the Beacon Journal)


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