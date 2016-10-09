All CATEGORIES
☰ Menu

Animal lovers

Pug love: Hundreds attend One of a Kind Pet Rescue’s Pug Fest

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: October 9, 2016 - 06:59 PM | Updated: October 10, 2016 - 03:28 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bella the pug poses for a picture at the Pug Fest at One of a Kind Pet Rescue in Akron on Sunday. (Andrea Noall/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

frye13web MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Mother, grandmother didn’t intend for 16-year-old to use heroin that killed him, attorneys say; judge sentences both women to 9 years in prison - 6:58 AM

The grandmother and mother of 16-year-old Andrew Frye never intended for him to take the heroin that killed him, the women’s attorneys said Wednesday.

voting13_web
Early voting begins as registered Republicans pull record number of ballots - 7:41 AM
clownfear13_01
Clown fear rooted in childhood fears of, well, clowns - 7:10 AM
Bob Dyer: Don’t be so sad!
Cavaliers_Hawks_Basketball84c55_00
LeBron James Family Foundation to set up a home base at UA for I Promise participants - 7:41 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next