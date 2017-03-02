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Walk of Heroes

Put away the heels, get out the capes; Rape Crisis Center changes fundraiser’s focus

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 2, 2017 - 03:45 PM | Updated: March 3, 2017 - 12:07 PM
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Kevin Klopfenstein, a police officer with the Creston Police Department rests in his platform heels before participating in the 10th Annual Walk A Mile in Her Shoes fundraising event for the Rape Crisis Center Medina and Summit Counties on April 24, 2015 in Akron. The event raised over $100,000 for the Rape Crisis Center. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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