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Health care

Quick action avoids heartbreak for family of new mom experiencing rare maternity complication

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: June 11, 2017 - 07:02 PM
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Crystal Rosenberger talks about her recent heart attack. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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