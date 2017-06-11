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Health care

Quick action avoids heartbreak for family of new mom experiencing rare maternity complication

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: June 11, 2017 - 07:02 PM | Updated: June 12, 2017 - 01:58 PM
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Crystal Rosenberger talks about her recent heart attack. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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