All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Quick action avoids heartbreak for family of new mom experiencing rare maternity complication

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: June 11, 2017 - 07:02 PM | Updated: June 12, 2017 - 01:58 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Crystal Rosenberger talks about her recent heart attack. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

NEO Spree killing: George Brinkman accused of killing five people four different ways - slashing, strangling, smothering and shooting

George Brinkman closed his eyes tightly and wiped away tears with his handcuffed hands Thursday as a judge read the charges against him in the slayings of three Cuyahoga County women over the weekend.

uaboard15web
UA has potential buyer for presidential residence that was source of much controversy
hattie15_web
Hattie Larlham faces uncertain future, looking to be acquired
popup15_1
Pop-up nature center coming to Summit Lake in Akron
prifti15_1
Wife tells husband who shot her: ‘I’m still standing here. I fought to survive.’ Man sentenced to 10 years in prison
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next