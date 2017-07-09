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Obituary

Radio host Matt Patrick dies in Texas after cancer battle

Beacon Journal staff report

Published: July 9, 2017 - 08:39 PM | Updated: July 10, 2017 - 02:43 PM
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Longtime radio host Matt Patrick. (Courtesy of KTRH)

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