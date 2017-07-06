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Radio star Matt Patrick stopping cancer treatments, leaving future “up to God”

Beacon Journal staff report

Published: July 6, 2017 - 08:07 AM
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Longtime radio host Matt Patrick. (Courtesy of KTRH)

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