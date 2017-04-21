Ramp and lane closures coming this weekend on Interstate 77 in Akron

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwgc3RhZmYgcmVwb3J0PC9wPjxwPlRoZSBPaGlvIERlcGFydG1lbnQg
b2YgVHJhbnNwb3J0YXRpb24gd2lsbCBjbG9zZSBzb21lIHJhbXBzIGFuZCBsYW5lcyB0byBtYWtl
IHBhdmVtZW50IHJlcGFpcnMgdGhpcyB3ZWVrZW5kIG9uIEludGVyc3RhdGUgNzcgaW4gQWtyb24u
PC9wPjxwPlRoZSBmb2xsb3dpbmcgY2xvc3VyZXMgd2lsbCBiZSBpbiBwbGFjZSBmcm9tIDcgcC5t
LiBGcmlkYXkgdG8gNiBhLm0uIE1vbmRheTo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc3IG5vcnRo
Ym91bmQgYmV0d2VlbiBJbnRlcnN0YXRlIDc2L0tlbm1vcmUgTGVnIHRvIGp1c3Qgbm9ydGggb2Yg
c3RhdGUgUm91dGUgMjYxL1Zlcm5vbiBPZG9tIEJvdWxldmFyZCB3aWxsIGJlIHJlZHVjZWQgdG8g
b25lIGxhbmUuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIHJhbXAgZnJvbSBJbnRlcnN0YXRlIDI3
Ny9VLlMuIFJvdXRlIDIyNCB3ZXN0Ym91bmQgdG8gSS03Ni9LZW5tb3JlIExlZyB3aWxsIGJlIGNs
b3NlZC4gVGhlIGRldG91ciB3aWxsIGludm9sdmUgSS03NiB3ZXN0Ym91bmQgdG8gc3RhdGUgUm91
dGUgMjEgbm9ydGhib3VuZCB0byBJLTc3LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSByYW1wIGZy
b20gSS03NiBlYXN0Ym91bmQvS2VubW9yZSBMZWcgdG8gSS03NyBub3J0aGJvdW5kIHdpbGwgYmUg
Y2xvc2VkLiBUaGUgZGV0b3VyIHdpbGwgYmUgSS03NiBlYXN0Ym91bmQgdG8gSS03NyBzb3V0aGJv
dW5kIHRvIEktMjc3L1UuUy4gUm91dGUgMjI0IHdlc3Rib3VuZCB0byBJLTc2IHdlc3Rib3VuZCB0
byBSb3V0ZSAyMSBub3J0aGJvdW5kLjwvcD48cD4gPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.