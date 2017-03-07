Rape suspect turns himself in to Wadsworth police

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FEU1dPUlRIOiBBIG1hbiBhY2N1c2VkIG9mIHJhcGUgYW5kIGtpZG5hcHBpbmcgaGFzIHR1
cm5lZCBoaW1zZWxmIGluIHRvIGF1dGhvcml0aWVzLjwvcD48cD5Sb2RyaWMgUy4gR3JlZW4sIDQx
LCB3YXMgaW5kaWN0ZWQgb24gdGhlIGNoYXJnZXMgaW4gT2N0b2JlciBidXQgaGlzIHdoZXJlYWJv
dXRzIGhhZCBiZWVuIHVua25vd24uIFdhZHN3b3J0aCBwb2xpY2UgbGFzdCBtb250aCBhc2tlZCB0
aGUgcHVibGljIGZvciBoZWxwIGluIGxvY2F0aW5nIGhpbS48L3A+PHA+SGUgdHVybmVkIGhpbXNl
bGYgaW4gdG8gTWVkaW5hIENvdW50eSBzaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgZGVwdXRpZXMgRnJpZGF5IGFu
ZCBpcyBiZWluZyBoZWxkIGF0IHRoZSBjb3VudHkgamFpbC48L3A+PHA+R3JlZW4gaXMgYWNjdXNl
ZCBvZiByYXBpbmcgYSAxNi15ZWFyLW9sZCBnaXJsIGR1cmluZyBhIHBhcnR5IGluIEp1bHkgYXQg
YSBXYWRzd29ydGggcmVzaWRlbmNlIHdoZXJlIGhlIGhhZCBiZWVuIHN0YXlpbmcuIDwvcD48cD48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.