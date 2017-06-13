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Nature

Rare dragonfly spotted in Twinsburg

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 13, 2017 - 07:49 PM
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A species of dragonfly listed as threatened in Ohio made a spectacular return to Liberty Park last month after a seven-year absence. The harlequin darner was first identified in the 3,000-acre parkwhose largest areas are in Twinsburg and Twinsburg Townshipin 2007, but one hadnt been recorded since 2010. Jerry Cannon, a citizen scientist and volunteer photographer spotted the dragonfly on May 9. (Photo courtesy Jerry Cannon)


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