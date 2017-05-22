Ravenna police chief retiring next month

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UkFWRU5OQTogUG9saWNlIENoaWVmIFRpbSBBZGtpbnMgaXMgcmV0aXJpbmcgYWZ0ZXIgYSAz
MS15ZWFyIGNhcmVlciBpbiB0aGUgY29tbXVuaXR5LCB0aGUgS2VudC1SYXZlbm5hIFJlY29yZC1D
b3VyaWVyIHJlcG9ydHMuPC9wPjxwPkhpcyBsYXN0IGRheSBpcyBKdW5lIDIuIEFka2lucywgYSBS
YXZlbm5hIG5hdGl2ZSwgc3BlbnQgaGlzIGVudGlyZSBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgY2FyZWVyIGlu
IHRoZSBjaXR5LCB0aGUgbmV3c3BhcGVyIHNheXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgb25seSBvdGhl
ciBwbGFjZSBJIGFwcGxpZWQgd2FzIEtlbnQgU3RhdGUsJiM4MjIxOyBoZSB0b2xkIHRoZSBuZXdz
cGFwZXIuICYjODIyMDtUaGVuIEkgc2F3IHRoaXMsIGFuZCBJIGZpZ3VyZWQgaXQgd291bGQgYmUg
YSBnb29kIGZpdCB0byBzZXJ2ZSBpbiBteSBob21ldG93bi4gSSBrbmV3IHRoZSBzdHJlZXRzLCBh
bmQgSSYjODIxNztkIG5ldmVyIGdldCBsb3N0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy5yZWNvcmRwdWIuY29tL25ld3MlMjBsb2NhbC8yMDE3LzA1LzIyL2NoaWVmLXJlY2FsbHMt
Y2FyZWVyIj5SZWFkIHRoZSBmdWxsIFJlY29yZC1Db3VyaWVyIHJlcG9ydCBoZXJlLjxicj48L2E+
PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.