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RECORD HEAT PREDICTED FRIDAY FOR AKRON-CANTON

Record temperature predicted for Akron-Canton area Friday, but snow is in Sunday’s forecast

Beacon Journal staff report

Published: November 17, 2016 - 03:23 PM | Updated: November 18, 2016 - 09:08 AM
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Chaz Modarelli, left, 5, gives his mom, Elizabeth Modarelli (right) a kiss while admiring the views of Gorge Metropolitan Park during a hike on Tuesday in Cuyahoga Falls. Tuesday's weather was a high of 59 degrees and sunny but cooler temperatures are forecast for weekend. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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