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Drug crisis

Recovering drug addict, 28 years sober: “There is hope. I’m proof.”

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: October 1, 2016 - 08:18 PM
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Marshon Whitley participates in a staff meeting at Akron UMADAOP, Akron Urban Minority Alcoholism Drug Abuse Outreach Program Inc. Whitley, a recovered cocaine addict has been sober for 28 years and is now a licensed drug counselor. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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